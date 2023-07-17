公路單位僅監看沒示警…南韓暴洪5分鐘淹沒地下車道 死亡增至13人

南韓五松地下車道被洪水淹沒已知有13人死亡。（路透）

南韓 消防單位在忠清北道清州市五松的地下車道，再找到1具遇難者遺體，地下車道被淹沒事故的死亡人數已增至13人，截至當地時間17日上午11時，這場暴雨 造成40死、9失蹤、34人受傷，全國逾千萬人避難。

韓媒報導，3年前釜山地下車道淹水3死、4傷，11名公務員被判有罪，這次有兩次避難的機會，悲劇卻再度重演。

韓民族日報報導，在洪水 淹進地下車道前4個小時，曾發布洪水預警，2個小時前有電話通知避難通知，五松地下車道所在的地方政府，沒有採取任何措施。河水越堤沖向公路，道路管理單位只盯著監視器在看，在此期間有超過15輛車進入地下道，泥水如瀑布般傾洩而下，短短5分鐘被淹沒。

東亞日報報導，2020年7月23日釜山地區下了每小時80毫米的暴雨，經過草梁第壹地下車道的6輛汽車瞬間被洪水淹沒，3人死亡，4人受傷。調查結果顯示，當時排水泵設施沒有正常啟動，出入控制系統也發生故障。檢察機關以業務過失致死等嫌疑起訴了釜山東區的11名前、現任公務員。去年9月5日釜山地方法院判11人全部有罪，包括東區前副廳長判刑1年又2個月。

草梁地下車道事故發生後，行政安全部表示，為防止類似事故，將設置暴雨後的自動阻斷設施、遠程切斷系統等，但五松地下車道並沒有相關設施或系統。