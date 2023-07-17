我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

公路單位僅監看沒示警…南韓暴洪5分鐘淹沒地下車道 死亡增至13人

記者雷光涵／即時報導
南韓五松地下車道被洪水淹沒已知有13人死亡。（路透）
南韓五松地下車道被洪水淹沒已知有13人死亡。（路透）

南韓消防單位在忠清北道清州市五松的地下車道，再找到1具遇難者遺體，地下車道被淹沒事故的死亡人數已增至13人，截至當地時間17日上午11時，這場暴雨造成40死、9失蹤、34人受傷，全國逾千萬人避難。

韓媒報導，3年前釜山地下車道淹水3死、4傷，11名公務員被判有罪，這次有兩次避難的機會，悲劇卻再度重演。

韓民族日報報導，在洪水淹進地下車道前4個小時，曾發布洪水預警，2個小時前有電話通知避難通知，五松地下車道所在的地方政府，沒有採取任何措施。河水越堤沖向公路，道路管理單位只盯著監視器在看，在此期間有超過15輛車進入地下道，泥水如瀑布般傾洩而下，短短5分鐘被淹沒。

東亞日報報導，2020年7月23日釜山地區下了每小時80毫米的暴雨，經過草梁第壹地下車道的6輛汽車瞬間被洪水淹沒，3人死亡，4人受傷。調查結果顯示，當時排水泵設施沒有正常啟動，出入控制系統也發生故障。檢察機關以業務過失致死等嫌疑起訴了釜山東區的11名前、現任公務員。去年9月5日釜山地方法院判11人全部有罪，包括東區前副廳長判刑1年又2個月。

草梁地下車道事故發生後，行政安全部表示，為防止類似事故，將設置暴雨後的自動阻斷設施、遠程切斷系統等，但五松地下車道並沒有相關設施或系統。

洪水 暴雨 南韓

上一則

俄貿工部禁官員使用Apple裝置 防止情資遭竊 其他單位擬跟進

下一則

颱風泰利進逼中 中、越預計撤離數萬民眾 數十個航班將取消

延伸閱讀

紐約州暴雨 逾2萬人遇停電 長島雨量超過6吋 600航班取消或延誤

紐約州暴雨 逾2萬人遇停電 長島雨量超過6吋 600航班取消或延誤
北韓射洲際飛彈 美韓日聯合軍演回應

北韓射洲際飛彈 美韓日聯合軍演回應
賓州洪水沖走車 至少5死 2歲及9月大姊弟失蹤

賓州洪水沖走車 至少5死 2歲及9月大姊弟失蹤
南韓暴雨 清州地下道撈出9屍 疑人禍釀災

南韓暴雨 清州地下道撈出9屍 疑人禍釀災

熱門新聞

加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
英國廉價航空易捷航空發生飛機超重事件。（路透）

英航班太重無法飛…空服急廣播徵求「20乘客自願下機」

2023-07-10 01:01
英國國防大臣華勒斯。(路透)

烏克蘭開「武器願望清單」 英國防大臣：我不是亞馬遜

2023-07-12 12:20
大阪原定15、16日舉辦「WATERBOMB JAPAN 2023」大型音樂節，但在14日彩排時發生意外導致活動中止。時速120公里的強力水柱擊中一名40歲男性工作人員臉部，導致腦部挫傷，最後不治身亡。（取材自YouTube）

工作人員遭時速120公里強力水柱射中身亡 大阪WATERBOMB音樂節中止

2023-07-14 05:35
(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重
跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」