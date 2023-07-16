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南韓洪水淹隧道 全國至少26死 暴雨襲日本秋田 6河川氾濫成災

編譯中心／綜合15日電
南韓慶尚北道西北部醴泉郡一個小村莊15日發生山體滑坡後，韓國緊急救援人員正在尋找倖存者。（Getty Images）
南韓慶尚北道西北部醴泉郡一個小村莊15日發生山體滑坡後，韓國緊急救援人員正在尋找倖存者。（Getty Images）

南韓13日起連日暴雨成災，截至昨晚11時，全國至少26死。而日本秋田縣近日受滯留鋒面影響降下破紀錄大雨，昨天有6條河川氾濫成災，水庫緊急放水，新幹線全天停駛。

中央社引述法新社報導，南韓現正處於夏天雨季高峰期，過去3天以來持續降下豪雨，引發大範圍的洪災及山崩，導致一座大壩滿溢。

韓聯社報導，根據南韓中央災難安全對策本部今天消息，截至今天下午，本輪暴雨已造成22人死亡、14人失蹤，傷亡人數恐進一步增加。

忠清北道的清州市一條行車隧道因洪水迅速淹至，趕不及依法按水浸50厘米以上封路，導致包括一輛巴士等19輛車被困，釀成至少1死11人失蹤。

韓聯社報導，受到持續強降雨影響，忠清北道槐山水庫水位超出警戒線並發生溢流，忠州市6個邑、面、洞緊急避險轉移6400多人。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞及產經新聞報導，東北地方靠日本海側等地區受鋒面影響持續降雨，造成秋田縣降下破紀錄大雨。由於鋒面滯留，以東北地方北部為主的地區，到7月16日止都須嚴防低窪地區淹水、河川氾濫及土石災害等災情，相關單位呼籲對象地區民眾在狀況轉趨惡化前避難。

秋田縣政府等單位表示，截至今天中午，秋田市、八峰町及能代市等5地都出現土石流。八峰町的水澤水庫因大雨超過滿水位，中午12時44分起已進行調節性放水。

同樣受到大雨影響，JR東日本公司表示，秋田新幹線今天全天停駛，另外也有部分地方路線區間停駛。

日本 南韓 暴雨

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