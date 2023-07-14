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福島水產進口 歐盟27成員國解禁了

編譯中心／綜合13日電
歐盟理事會主席米歇爾（左起）、日本首相岸田文雄與歐盟執委會主席馮德萊恩，13日在布魯塞爾舉行第29屆歐盟─日本峰會，宣布解除對福島水產品等進口管制。（Getty Images）
歐盟理事會主席米歇爾（左起）、日本首相岸田文雄與歐盟執委會主席馮德萊恩，13日在布魯塞爾舉行第29屆歐盟─日本峰會，宣布解除對福島水產品等進口管制。（Getty Images）

歐盟（EU）13日與日本在布魯塞爾召開高峰會後，宣布徹底解除2011年日本311大地震福島核電廠事故後，對福島縣水產品等實施的進口限制措施。

日本經濟新聞報導，歐盟27個成員國預料於8月起陸續解除對福島縣水產品等的進口限制措施。

雙邊峰會結束後，歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與日本首相岸田文雄一同宣布這項消息。

岸田文雄表示，徹底取消進口限制措施，將極大程度幫助受災區的復興與重建，他對此表示高度讚揚與歡迎。

范德賴恩表示，廢除限令是基於最新科學證據所做出決定。

位於日本東北海岸的福島第一核電廠2011年在311大地震遭到強震與海嘯衝擊，引發多個反應爐核心熔毀的重大核災。歐盟自此對進口日本食品實施限制措施。

依照現有規定，部分日本食品必須出示放射性銫同位素未超過容許上限的憑證，才能輸入歐盟。適用於來自福島等日本10個縣的野生菇類、部分魚類和水產品，此外如宮城縣的筍子也受規定限制。

此外，日本福島核汙水將於今年夏天排放，有日媒指日本政府已計畫斥資800億日圓（約5.8億美元），用作支援當地附近漁民的補償基金。中國駐日本大使館批評，基金明顯是企圖息事寧人的「封口費」，說明核汙水排海大有問題。

中方指出，日方此舉明顯重內輕外，只補償本國受害產業，置周邊鄰國、太平洋島國民眾安全和利益於不顧，必將引起國際社會更強烈質疑和譴責。

日本 歐盟 岸田文雄

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