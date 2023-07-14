我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

BBC主播性醜聞妻踢爆 「他有嚴重心理問題」

編譯中心／綜合13日電
英國知名電視新聞主播之一愛德華茲（圖）的妻子12日自曝，她的丈夫正是近日被指控付錢向未成年人索取性露骨照片的BBC節目主持人。（路透）
英國知名電視新聞主播之一愛德華茲（圖）的妻子12日自曝，她的丈夫正是近日被指控付錢向未成年人索取性露骨照片的BBC節目主持人。（路透）

英國知名電視新聞主播之一愛德華茲的妻子12日自曝，她的丈夫正是近日被指控付錢向未成年人索取性露骨照片的BBC節目主持人，還說愛德華茲患有嚴重的心理健康問題。

愛德華茲（Huw Edwards）為BBC效力了近40年，是BBC薪資最高的新聞主播。他2003年起成為旗艦晚間節目10時新聞（Ten O'Clock News）當家主播，擁有20年的播報經歷，舉凡有重大歷史事件，都由他來播報，包括英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）辭世消息、選舉、王室婚禮和2012年倫敦奧運

BBC報導，愛德華茲的妻子佛林德（Vicky Flind）說，「太陽報」（The Sun）率先披露這起占據各大新聞版面的醜聞後，連日來掀起諸多臆測，她發表上述聲明是出於對愛德華茲心理健康的擔憂，也是為了保護他們的孩子。

這樁醜聞7日首度曝光，「太陽報」當時稱，有一名BBC明星主持人在一名青少年17歲時，便開始付錢要求後者拍攝露骨的色情照片，在3年間累計支付超過3萬5000英鎊（約3萬9000美元）。

BBC日前表示已將涉案主持人停職，但未透露他的姓名。

倫敦都會警察局（London Metropolitan police）稍早表示，已對上述指控完成相關評估，並未發現有跡象顯示其中存在刑事犯罪，「警方不會採取進一步行動」。BBC則說，將繼續對這些指控進行內部調查。

心理健康 英國女王 奧運

上一則

福島水產進口 歐盟27成員國解禁了

下一則

金正恩疑用折疊手機 激似三星、華為產品

延伸閱讀

太陽報扒糞報導？BBC裸照醜聞：「國寶級主播」陷風暴

太陽報扒糞報導？BBC裸照醜聞：「國寶級主播」陷風暴
BBC性醜聞當事人曝光 是播報女王葬禮的「國寶級主播」

BBC性醜聞當事人曝光 是播報女王葬禮的「國寶級主播」
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
校園隱憂 馬州蒙郡公校生被捕案例增

校園隱憂 馬州蒙郡公校生被捕案例增

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42
威廉據稱在皇室勁爆專訪播出之前，整整一個禮拜吃不下飯，需要迴避公眾的眼光。（路透資料照片）

怕當英王夢成空？威廉被歐普拉專訪嚇到一個禮拜吃不下

2023-07-06 23:00
英國廉價航空易捷航空發生飛機超重事件。（路透）

英航班太重無法飛…空服急廣播徵求「20乘客自願下機」

2023-07-10 01:01

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
英國國防大臣華勒斯。(路透)

烏克蘭開「武器願望清單」 英國防大臣：我不是亞馬遜

2023-07-12 12:20

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡