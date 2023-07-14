BBC主播性醜聞妻踢爆 「他有嚴重心理問題」

英國知名電視新聞主播之一愛德華茲（圖）的妻子12日自曝，她的丈夫正是近日被指控付錢向未成年人索取性露骨照片的BBC節目主持人。（路透）

英國知名電視新聞主播之一愛德華茲的妻子12日自曝，她的丈夫正是近日被指控付錢向未成年人索取性露骨照片的BBC節目主持人，還說愛德華茲患有嚴重的心理健康 問題。

愛德華茲（Huw Edwards）為BBC效力了近40年，是BBC薪資最高的新聞主播。他2003年起成為旗艦晚間節目10時新聞（Ten O'Clock News）當家主播，擁有20年的播報經歷，舉凡有重大歷史事件，都由他來播報，包括英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）辭世消息、選舉、王室婚禮和2012年倫敦奧運 。

BBC報導，愛德華茲的妻子佛林德（Vicky Flind）說，「太陽報」（The Sun）率先披露這起占據各大新聞版面的醜聞後，連日來掀起諸多臆測，她發表上述聲明是出於對愛德華茲心理健康的擔憂，也是為了保護他們的孩子。

這樁醜聞7日首度曝光，「太陽報」當時稱，有一名BBC明星主持人在一名青少年17歲時，便開始付錢要求後者拍攝露骨的色情照片，在3年間累計支付超過3萬5000英鎊（約3萬9000美元）。

BBC日前表示已將涉案主持人停職，但未透露他的姓名。

倫敦都會警察局（London Metropolitan police）稍早表示，已對上述指控完成相關評估，並未發現有跡象顯示其中存在刑事犯罪，「警方不會採取進一步行動」。BBC則說，將繼續對這些指控進行內部調查。