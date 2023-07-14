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「地獄犬熱浪 」歐南、西北非恐飆破 40℃

編譯盧思綸／綜合13日電
歐洲南部酷熱來襲，遊客試圖在羅馬的西班牙廣場噴泉前消暑。（Getty Images）
歐洲南部酷熱來襲，遊客試圖在羅馬的西班牙廣場噴泉前消暑。（Getty Images）

「地獄犬熱浪」來勢洶洶，歐洲南部和西北非部分地區，未來幾天氣溫可能破紀錄。英國廣播公司（BBC）報導，西班牙部分地區、法國、希臘、克羅埃西亞和土耳其，未來幾天恐飆破40℃。義大利氣溫可能打平歐洲最高溫紀錄48.8℃，當局已針對佛羅倫斯和羅馬等10座城市發布紅色燈號示警。

希臘當地媒體報導，已有輛救護車在雅典衛城考古遺址附近待命，隨時準備急救被熱昏的遊客。義大利鄰近米蘭的洛迪鎮一名44歲路面噴漆員作業期間不敵高溫熱昏，緊急送醫後仍宣告不治。當地也陸續傳出數名遊客中暑暈倒，包括一名來自英國的遊客在羅馬競技場外不支倒地，所幸後續無大礙。

英國氣象局表示，當地時間14日氣溫將達到高峰。

目前歐洲最高溫紀錄攝氏48.8℃，於2021年8月在義大利西西里島敘拉古測得。去年夏季熱浪造成歐洲逾6萬人死亡，今年恐會有更多人熱死。

同時，專家表示，異常炎熱天氣只會愈來愈頻繁，氣候變遷意味著破紀錄高溫將成為常態。

義大利氣象學會將這波熱浪描述為「地獄犬熱浪」，取自但丁神曲裡看守冥界的三頭犬。氣象預報顯示，接下來數天將會有酷熱的極端天氣。

義大利 高溫 熱浪

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