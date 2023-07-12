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減少對亞洲依賴 歐盟晶片法案過關了

編譯中心／綜合11日電
歐洲議會正式批准歐洲聯盟一項計畫，將大幅增加歐盟自製半導體的供應量。圖為歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）。（歐新社資料照片）
歐洲議會正式批准歐洲聯盟一項計畫，將大幅增加歐盟自製半導體的供應量。圖為歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）。（歐新社資料照片）

近數十年來，全球化和亞洲製造業崛起，導致歐洲在晶片業活動減少，歐洲議會（European Parliament）11日正式批准歐洲聯盟一項計畫，將大幅增加歐盟自製半導體的供應量，此舉戰略目標著眼減少對亞洲的依賴。

中央社引述法新社報導，歐洲議會以587票贊成、10票反對批准「歐盟晶片法案」（EU Chips Act），目標是在2030年之前將晶片產量提升四倍，讓歐盟晶片在全球的比重達到20%。

歐盟內部市場執委布雷頓（Thierry Breton）11日推文表示，歐洲晶片法案將成歐盟在技術與工業取得領先地位的工具，若沒有工廠、沒有半導體，就沒有產業政策，而歐盟「已經回來了」。

晶片市場主要由台灣和南韓主宰，全球最先進晶片有九成都在台灣生產。然而，2020年新冠疫情導致亞洲供應鏈癱瘓，歐洲汽車業尤其面臨晶片嚴重短缺的情況。

半導體對於智慧型手機、家用電器等許多其他日常用品也至關重要；正在全面擴展的資料儲存和減少碳排放的綠色技術也需要半導體。

為了實現晶片生產的宏偉遠大目標，歐盟必須投入超過430億歐元（約474億美元）的公共與民間投資。

「歐盟晶片法案」也要求歐盟在研發領域投入33億歐元（約36億美元）預算。歐洲議會議員尼卡（Dan Nica）指出，該筆預算將用於發展半導體研究和創新，以降低供應鏈中的脆弱性，並加強歐盟與戰略夥伴的合作，以確保競爭優勢。

產業專家表示，歐洲現在全球半導體產業排名第五，市占率不到8%，落後美國、台灣、南韓及日本；歐洲要達成2030年市占率挑戰20%的目標，有一定難度，包括建廠成本、能源價格高、工會強勢、半導體先進製程著墨少等，都是歐洲打造在地半導體供應鏈的挑戰。此外，相關資源分配也要花時間討論。

另一名產業專家表示，除了歐盟晶片法案的補貼外，各晶圓廠的投資意願也相當重要。此外，歐盟為歐洲多國組成，各國都希望半導體廠設立在自己國家以享有地利之便，同時增加就業及提升高科技水平；多國間的協調將比美國、日本等單一國家更具挑戰。

另外，歐盟嚴格的環評、水源及環保等問題也是未來設廠的挑戰。各國積極建立本土自給供應鏈，未來在成熟製程的競爭將更為激烈，半導體供需狀態區域化，成本也將隨之提高。

歐盟 晶片 供應鏈

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