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暴雨災情再擴大…日本九州7民宅、20人被土石淹沒 已知1人亡

記者雷光涵／即時報導
佐賀縣唐津市一棟民宅被土石流淹沒，70歲女性被發現時已無呼吸心跳。現場另兩棟被土石流波及的民宅，有70多歲與50多歲的男性還下落不明。（Getty Images）
佐賀縣唐津市一棟民宅被土石流淹沒，70歲女性被發現時已無呼吸心跳。現場另兩棟被土石流波及的民宅，有70多歲與50多歲的男性還下落不明。（Getty Images）

日本九州北部暴雨災情持續擴大，福岡縣久留米市有7間民宅、20人被土石流淹沒，一度6人失聯。現已有5人回應救難隊的呼喚，但有1人還生死不明。官房長官松野博一於日本時間今（10日）下午1時表示確定有1人死亡、1人失蹤、3人生死不明，2人輕傷。

日本氣象廳對福岡縣與大分縣發布大雨的特別警報，警戒級數為最高的第5級，這是福岡與大分縣數十年來首見的紀錄性豪雨。

松野表示，10日空路有25架次停航、高速公路有9條路線、33個區間禁止通行，32條鐵道路線受影響，約1800戶停電、斷水，手機通訊故障。自衛隊已接獲福岡縣的請求，前往災區支援。

日媒報導，已知死者是70歲的女性，在佐賀縣唐津市一棟被土石流淹沒的民宅內，被發現時已無呼吸心跳。現場另兩棟被土石流波及的民宅，有70多歲與50多歲的男性還下落不明。

福岡警方與久留米市表示，10日上午9時半消防單位接到數起通報，表示田主丸町有山崩，至少7間民宅被入侵。消防隊救出14人，有6人沒有回應，現在仍有1人沒有反應。此外，大水淹到田主丸中央醫院一樓，患者及醫院職員約50人，暫時在二樓以上避難。

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