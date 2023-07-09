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付錢給少女換色情照的BBC主持人停職 又遭爆狂call恐嚇被害人

編譯田思怡／即時報導
英國廣播公司（BBC）一名明星主持人被指控付了超過3.5萬英鎊給一名少女，換取性露骨照片。（美聯社）
英國廣播公司（BBC）一名明星主持人被指控付了超過3.5萬英鎊給一名少女，換取性露骨照片。（美聯社）

英國太陽報日前踢爆英國廣播公司（BBC）一名明星主持人被指控付了超過3.5萬英鎊（約4.4萬美元）給一名少女，換取性露骨照片後，英國文化大臣佛雷塞（Lucy Frazer）9日與BBC總裁戴維（Tim Davie）緊急會商，BBC已將這名主持人停職，並與警方接觸，但倫敦警察廳表示，BBC尚未向警方檢舉這名主持人。

BBC表示將盡快查明事實，這名未被披露姓名的主持人已遭到停職。

這名少女的母親告訴太陽報，該主持人開始付款時，她的孩子才17歲，她還用這些錢養成吸食古柯鹼的惡習。她的女兒現在已20歲。

這位母親說，她看到一張照片，照片中這名家喻戶曉的主持人坐在家裡的沙發上，身上只穿內褲，「我一眼就認出他，他身體靠向前，準備看我的小孩為他表演」。她的女兒說，這張照片是她與該主持人視訊通話時拍攝。

BBC將於10日與倫敦警察廳討論此事，但警方表示，BBC尚未正式檢舉這名主持人。太陽報表示因法律因素，未指出該名主持人的姓名。

太陽報9日又爆料說，這件醜聞曝光後，這名主持人連打兩通電話給這名年輕女子，質問她「看你做了什麼事」，並要求她讓她母親「阻止調查」。

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