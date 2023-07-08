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芭比九段線爭議 越南不理華納兄弟解釋「繼續禁映」

編譯中心／綜合7日電
電影真人版「芭比」由女星瑪格羅比（右）及男星雷恩葛斯林（左）主演，因涉及「九段線」爭議，遭到越南繼續封殺。（取材自Instagram）
電影真人版「芭比」由女星瑪格羅比（右）及男星雷恩葛斯林（左）主演，因涉及「九段線」爭議，遭到越南繼續封殺。（取材自Instagram）

電影真人版「芭比」(Barbie)影片中，由於出現南海九段線地圖遭越南禁播。儘管製片公司華納兄弟(Warner Bros)事後解釋，片中地圖是幅「純真童趣」的圖畫，不具任何影射意義，越南當局仍執意繼續封殺。

央廣引述越南前鋒報(Tien Phong)報導，越南電影局局長韋建成(Vi Kien Thanh)表示，不會改變「芭比」的禁映令；華納兄弟的解釋是它們自己的意見，越南電影局的決定不會動搖。

「芭比」由女星瑪格羅比(Margot Robbie)及男星雷恩葛斯林(Ryan Gosling)領銜主演，河內當局對於電影中一幕呈現中國主張的南海主權地圖場景有所遲疑，最後決定禁止這部電影在越南上映。

華納兄弟7日聲明：「這幅芭比樂園中的地圖是幅天馬行空、純真童趣的蠟筆畫…這些塗鴉描繪芭比從芭比樂園到現實世界的虛幻旅程，無意做出任何類型的陳述。」韋建成對此表示，這是電影公司的意見，越南電影局依舊維持「芭比」的禁映令，有關立場不變。

韋建成指出，「芭比」禁映令是電影評審與分類委員會開會做出的決定。會上11名成員一致決定不讓「芭比」在越南上映，因為電影中多次出現「非法的九段線場景」，與「只有在預告片中出現」的說法不同。越南對南海部分島嶼與海域的主權聲索與中國所主張的南海九段線有諸多重疊，越南向來不承認中國在南海的九段線主權主張，過去已曾禁止多部出現南海九段線地圖的影視作品在越南播出。

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