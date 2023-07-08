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韓續禁日8縣水產 民眾普遍反對

編譯中心／綜合7日電
近百名日本民眾5日手持「不要將核汙染水排海」等標語，在福島第一核電站運營方東京電力公司總部前，抗議福島核汙染水排海計畫。（中通社）
近百名日本民眾5日手持「不要將核汙染水排海」等標語，在福島第一核電站運營方東京電力公司總部前，抗議福島核汙染水排海計畫。（中通社）

對於日本計畫排放入海的福島核處理水，南韓官方與民間大相徑庭。南韓國務調整室7日發布研究報告，表示此舉對南韓影響「可忽略無視」，並重申繼續維持自2013年9月起禁止進口福島等日本8個縣出產的所有水產品，希望平息民眾憂慮。不過，這項排放計畫仍遭到南韓民眾普遍反對和抗議，擔心核汙水排海會汙染海水。

南韓韓國務調整室室長方文圭（Bang Moon-kyu）在記者會上表示，南韓對日本的排放計畫進行獨立審查，結果認為日本將達到或超越主要的國際標準。

方文圭說，從福島排放到太平洋的核處理水，需要長達10年時間才能回流至朝鮮半島附近。他補充，當核處理水返回韓國水域附近時，「預計輻射水準約為正常時期均值的十萬分之一」。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）7日訪問首爾，但該機構的審查並未減緩南韓國內對排放計畫的強烈反對，一些反對派議員甚至絕食抗議。

大公報報導，已絕食十多天的國會議員吳元植表示，日本將核汙水排入大海，僅僅是因為這是「最簡單、最便宜」的方式。

反對黨共同民主黨議員6日起開始在國民議會內進行通宵靜坐，共同民主黨議員魏聖坤表示：「許多專家都認為，將受到汙染的水排放到海洋中是史無前例的，這將會對我們今世後代的健康和生活產生毀滅性影響。」

據悉，核電廠還需要幾十年時間才會退役，但營運商東京電力（TEPCO）面臨現場積水超過133萬立方公尺的急迫問題。這些水是地下水、滲入該地區的雨水和冷卻水的混合。

南韓議員和民間團體聲稱有多種安全，但更昂貴的替代方案處理這些水，例如將處理過的水深埋地下，或者讓其蒸發。

南韓 日本 民主黨

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