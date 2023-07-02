我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登赴歐拚外交 澤倫斯基盼獲邀入北約

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措

法國暴動第5夜初估719人被捕 馬賽夜間警民衝突激烈

中央社／巴黎2日綜合外電報導
法國非裔青少年奈爾因拒絕臨檢遭員警射殺，在全國引發暴動，警方在暴動第5晚逮捕了719人。圖為防暴警察2日上街巡邏。（路透）
法國非裔青少年奈爾因拒絕臨檢遭員警射殺，在全國引發暴動，警方在暴動第5晚逮捕了719人。圖為防暴警察2日上街巡邏。（路透）

法國非裔青少年奈爾（Nahel）因拒絕臨檢遭員警射殺，在全國引發暴動經過第五夜。法國內政部今天表示，經初步統計，警方在暴動第5晚逮捕了719人，而在前一晚約有1300人被捕。

法新社報導，法國內政部表示，約45名員警和憲兵受傷、577輛交通工具被焚燒、74棟建築物遭放火，在街道和其他公共空間發生871起縱火事件。

雖然全國範圍內的數字下降，顯示國內緊張情勢有所緩和，警方仍記錄了許多事件。

法國各地部署了約4萬5000名警察，與前一晚人數相同，在先前的衝突熱點則加派支援人員，包括里昂（Lyon）、格瑞諾布（Grenoble），和馬賽（Marseille）。

其中7000名員警集中在巴黎（Paris）及其郊區，包括位於巴黎中心的旅遊熱點香榭麗舍大道（Champs Elysees），因為社交媒體上流傳著呼籲將騷亂帶到首都中心的訊息。

路透社報導，在通常擠滿遊客的香榭麗舍大道，現在有安全部隊進行臨檢。商家為了避免可能的損害和打劫，已將店面封起來。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，大規模警力已有效幫助控制暴力活動。

達馬南今天在推特（Twitter）發文說道：「由於安全部隊果斷的行動，（經歷了）較平靜的夜晚。」

夜間發生最激烈衝突的地點在馬賽，警方動用催淚瓦斯，在市中心的街頭與年輕人對抗，直到深夜才平息。

法新社記者表示，警方昨天晚間驅散了在麻田街（Canebiere）聚集的青年。麻田街是貫穿馬賽市中心的主要道路。

內政部 警察 非裔

上一則

焚燒可蘭經掀波 瑞典譴責「恐伊斯蘭」行徑是挑釁

下一則

華語文測驗漸夯 西班牙、杜拜學生飛赴印度應考

延伸閱讀

17歲的他遭警槍殺引發法國5夜暴動 外婆喊：停手吧

17歲的他遭警槍殺引發法國5夜暴動 外婆喊：停手吧
馬克宏推遲訪問…法國暴亂 德國總理密切關注

馬克宏推遲訪問…法國暴亂 德國總理密切關注
法國暴動第5晚…抗議者「衝進住所放火」 1市長控：妻兒皆受傷

法國暴動第5晚…抗議者「衝進住所放火」 1市長控：妻兒皆受傷
上任後示威不斷 非裔之死引暴亂 法國總統焦頭爛額

上任後示威不斷 非裔之死引暴亂 法國總統焦頭爛額

熱門新聞

一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
俄羅斯總統普亭24日曾透過影片回應瓦格納傭兵組織的兵變事件。（美聯社）

兵變落幕後普亭首發聲明 瓦格納稱總部正常運作

2023-06-26 10:35
中國駐歐盟大使傅聰。(美聯社)

中國駐歐盟大使：烏克蘭收回克里米亞 北京不反對

2023-06-28 02:39
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」從俄南城市頓河畔羅斯托夫撤離兵員和戰車等武器裝備，受到外界關注。（路透）

扶植傭兵組織1年花多少？普亭首次坦承金額

2023-06-28 02:29

超人氣

更多 >
俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣
7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破

7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
馬里蘭州巴爾的摩槍擊案「傳30聲槍響」 2死28傷 3人傷勢危急

馬里蘭州巴爾的摩槍擊案「傳30聲槍響」 2死28傷 3人傷勢危急