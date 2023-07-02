法國暴動第5夜初估719人被捕 馬賽夜間警民衝突激烈

法國非裔青少年奈爾因拒絕臨檢遭員警射殺，在全國引發暴動，警方在暴動第5晚逮捕了719人。圖為防暴警察2日上街巡邏。（路透）

法國非裔 青少年奈爾（Nahel）因拒絕臨檢遭員警射殺，在全國引發暴動經過第五夜。法國內政部 今天表示，經初步統計，警方在暴動第5晚逮捕了719人，而在前一晚約有1300人被捕。

法新社報導，法國內政部表示，約45名員警和憲兵受傷、577輛交通工具被焚燒、74棟建築物遭放火，在街道和其他公共空間發生871起縱火事件。

雖然全國範圍內的數字下降，顯示國內緊張情勢有所緩和，警方仍記錄了許多事件。

法國各地部署了約4萬5000名警察 ，與前一晚人數相同，在先前的衝突熱點則加派支援人員，包括里昂（Lyon）、格瑞諾布（Grenoble），和馬賽（Marseille）。

其中7000名員警集中在巴黎（Paris）及其郊區，包括位於巴黎中心的旅遊熱點香榭麗舍大道（Champs Elysees），因為社交媒體上流傳著呼籲將騷亂帶到首都中心的訊息。

路透社報導，在通常擠滿遊客的香榭麗舍大道，現在有安全部隊進行臨檢。商家為了避免可能的損害和打劫，已將店面封起來。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，大規模警力已有效幫助控制暴力活動。

達馬南今天在推特（Twitter）發文說道：「由於安全部隊果斷的行動，（經歷了）較平靜的夜晚。」

夜間發生最激烈衝突的地點在馬賽，警方動用催淚瓦斯，在市中心的街頭與年輕人對抗，直到深夜才平息。

法新社記者表示，警方昨天晚間驅散了在麻田街（Canebiere）聚集的青年。麻田街是貫穿馬賽市中心的主要道路。