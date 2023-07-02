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瓜地馬拉反腐候選人意外進決選 最高院下令檢查選票

中央社／瓜地馬拉市1日綜合外電報導
瓜地馬拉總統大選反腐敗候選人阿雷巴洛。（取材自facebook.com/Dr.BernardoArevalodeLeon）
瓜地馬拉總統大選反腐敗候選人阿雷巴洛。（取材自facebook.com/Dr.BernardoArevalodeLeon）

瓜地馬拉總統大選6月25日投票，第1輪沒有候選人得票率過半，但票數領先政黨和其盟友質疑選舉結果，瓜國最高法院今天下令檢查選票，8月決選前有可能會重新計票。

路透社報導，瓜地馬拉總統大選進入第2輪，前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）將在8月20日的決選中與反腐敗候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）對決。在第1輪選舉中，由於多年來對腐敗醜聞的憤怒主導了選民情緒，阿雷巴洛意外地違背各方預測，以第2名出線。

托瑞斯在6月25日的投票中獲得15.8%選票；阿雷巴洛緊隨其後，獲得了11.8%選票。

分析人士預計，由於托瑞斯在選民密集的首都瓜地馬拉市（Guatemala City）不受歡迎，阿雷巴洛將贏得決選。

法院表示，應托瑞斯領導的全國團結希望黨（National Unity of Hope）、總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）領導的奮起黨（Vamos）和數個聯盟團體要求，暫時中止選舉程序，直到檢查完選票。

法院聲明指出，瓜地馬拉選舉當局將檢查選票，特別是任何疑似有違規行為的選票，以確保它們符合法律要求。

法院表示，選票檢查完之後，將決定是否採取罕見的重新計票措施。

阿雷巴洛表示，他將要求瓜地馬拉選舉法院廢除最高法院的裁決，他表示最高法院的裁決缺乏法律依據，對選舉進程構成危險。

阿雷巴洛在出人意料成功後，呼籲瓜地馬拉選民警惕對手操縱選舉結果。

他在社群媒體上一段影片中表示：「我們不能讓那些因第一輪表現糟糕而感到沮喪和失望的老政黨，玷污並質疑數千名瓜地馬拉人的自由決定。」

托瑞斯在投票後幾天表示，她擔心選票被有缺陷的軟體系統操縱，用以支持阿雷巴洛的「種子黨」（Semilla）。

觀察投票的美洲國家組織（Organization of American States）表示，投票過程似乎公正進行，僅有少數不影響結果的違規行為。

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