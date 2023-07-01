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法國暴動失控惹民怨 移民後裔喊停痛批愚蠢

中央社／巴黎2日專電
法國因一名非裔青少年遭警察射殺而引發的連日示威未歇，圖為巴黎一棟建築物遭示威者燒毀，只剩下殘骸。（新華社）
法國因一名非裔青少年遭警察射殺而引發的連日示威未歇，圖為巴黎一棟建築物遭示威者燒毀，只剩下殘骸。（新華社）

法國非裔少年拒攔檢被警察槍殺所引起的騷亂已進入第5天，許多暴民燒車砸店、打劫商家，逐漸引起輿論不滿，出現批評聲音。越來越多移民後裔以「自己人」身份轟暴民愚蠢，呼籲停止。

法國一名非裔青少年奈爾（Nahel）近日因拒絕臨檢遭員警射殺，員警疑似濫權暴力，更在事後針對事發經過說謊，引發眾怒，原本抗議警察暴力執法與種族歧視的示威已經偏離正軌，還掀起連5晚的暴力示威。

事件發生城市南泰爾（Nanterre）1日下午為受害者舉行葬禮，緬懷氣氛平靜，沒有發生意外衝突。

然而法國其他城市卻不平靜，仍不停傳出洗劫事件，蒙面的暴徒闖入店家搶劫。抗議群眾不僅砸毀路邊商家玻璃門窗，也放火焚燒車輛與垃圾桶，甚至到圖書館、學校等機構內縱火。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）1日開完歐洲聯盟（EU）峰會後馬上返國主持危機會議，同時譴責有些人「利用一名青少年之死大肆作亂，無法令人接受」。

1日晚間，當局再度部署4萬5000名警力，並表示「已準備好面對各種可能性」。

情況失去控制，滋事份子的暴力脫序行為造成公家以及民眾私人財物損失，嚴重影響生活，也逐漸引發一般民眾不滿。

由於事件導火線來自非裔青少年與警察執法的爭議，因此暴動份子大多是有移民背景的年輕人。報導指出，許多都是未成年人，因受到社群媒體煽動而作亂。

然而在連續幾天的暴動後，輿論開始出現對示威者的不滿批評，社群媒體上也有移民後裔以「自己人」的身份出面喊話，叫停已失去合理性的騷亂。

具有意見領袖地位法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）6月30日在推特上貼出新聞稿，表示自己和所有法國人一樣，對奈爾之死感到震驚。「我能理解表達憤怒的本質，但不能為其形式背書。暴力什麼也不能解決，更何況後果將無可避免地回到始作俑者與其親友身上。你們破壞的是自己、鄰里與公眾的財物」。

姆巴佩指出，面對極端衝突，不能再保持沈默，必須呼籲抗議者冷靜並承擔起責任，「還有其他和平、具建設性的表達方式，我們的精力與反思應該用在那裡」。推文不到一天已獲得近24萬讚。

推特用戶@tusaurajms上傳分享影片，影片中年輕人帶有阿拉伯裔口音與用字，他激動指責：「焚燒車子很好玩嗎？有人連保險都付不出來。母親們無法買菜，公共運輸因抗議停駛；父親們沒了車，沒辦法上班；你們破壞、洗劫無辜的小商家。這好玩嗎？想像你媽的車被燒毀....警察找人民麻煩，所以人民就要找人民麻煩？」

他批評部分移民在法國出生，卻不把法國視為自己的國家，「你們行為很愚蠢，令人反感，沒有人是為了奈爾，你們利用了他留下的回憶作為藉口，來聚眾、打劫無辜店家、滿足自己破壞的慾望」。

該影片獲得近2萬讚，以及6000轉推引用，獨立記者高德佛瓦（Jérôme Godefroy）讚其話語充滿智慧。

另一支影片中的法國年輕男性則表示，暴民的行徑正讓他們這些北非移民的名聲越來越糟，「我們是移民的後代，也是法蘭西共和的孩子，我們自稱是移民，但我們不是。兄弟，我們是法國人啊」。

他神情嚴肅地說：「請告訴我現在怎麼了，你們覺得奈爾會為這一切感到驕傲嗎？」他質問，一堆人拿著破壞武器挑釁，「這有何用？這只會讓討厭我們的人更有理由，覆水難收，一切都結束了」。

這起案件使得警察執法體制性的種族主義、歧視問題，以及郊區發展與青少年問題等再度浮出檯面。

全國騷動目前已造成許多大眾運輸等公共設施損毀，民眾、店家的財產損害更是不計其數。此外，許多夏季大型活動也都被迫取消，飯店與餐飲業者也批評暴動使得營業大受影響。

移民 警察 非裔

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