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空巴獲印度廉航500架飛機大單 刷新民航史紀錄

編譯黃淑玲╱綜合20日電
法國空中巴士執行長傅里(右)與印度廉航靛藍航空董事總經理Rahul Bhatia出席記者會，宣布500架飛機大訂單。(路透)
法國空中巴士執行長傅里(右)與印度廉航靛藍航空董事總經理Rahul Bhatia出席記者會，宣布500架飛機大訂單。(路透)

巴黎航空展昨天開展首日，就有印度廉航靛藍航空（IndiGo）宣布採購空中巴士500架飛機，是一張史上買最多飛機的訂單；空中防禦軍用飛機的需求也同樣強勁。飛機的旺盛買氣，一時蓋過了航空產業供應鏈趕不上市場的問題。

靛藍航空的500架大單，打敗今年稍早印度航空（Air India）的470架空巴與波音的客機合購訂單，刷新史上規模最大商用客機訂單紀錄，也突顯印度航空業者擴大規模，因應市場成長的雄心。

巴黎航空展是全球最大航空展，先前因新冠疫情取消，時隔四年後，第一次回歸。法國總統馬克宏飛入會場出席開幕式，觀看空中巴士最新開發的A321XLR飛機，以及「飆風」（Rafale）戰機的展演。

產業高階主管指出，商用飛機市場再興，除了先前已宣布過的訂單，全球還另有多達2000架的商用機訂單可以爭取。但是這些新交易，有些來不及在這次展期內敲定。所以廠商宣布拿到訂單時，會看到有些會是新單，有些是重複宣布舊單的情況。

Agency Partners分析師Sash Tusa表示，到年底查看未完成的訂貨，才能真正清楚市場力道與訂單的品質。

靛藍航空的大單凸顯了印度市場的重要性日增，印度現在是全球成長最快的航空市場。靛藍航空執行長Pieter Elbers說：「這只是開始，以後還會有更多。由於印度的經濟與航空市場成長，我們覺得現在是下訂單的好時機。」

空巴另外拿到沙烏地阿拉伯廉航flynas的30架A320neo系列窄體客機訂單；與墨西哥Viva Aerobus也正在洽談一張大單，但周一傳出數量可能接近60架，低於先前傳出的逾100架，而且本周不確定能談妥。

軍用方面，烏克蘭一位部長告訴路透，烏克蘭現在和西方的軍火製造商協商增加包括無人機在內的武器產量，未來幾個月內將會簽約。比利時則表示，他們將申請參與飆風戰機和多國合作的歐洲戰機計畫，成為觀察員。法國的達利思（Thales）宣布與印尼簽約，將供應13套長程防空預警雷達。

印度 烏克蘭 馬克宏

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