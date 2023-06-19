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東協10國9月南海聯合軍演 展現區域團結

編譯高詣軒╱綜合18日電
印尼國軍總司令尤多(中)與東協成員國參謀長在月初的會議後合照展示團結。(Getty Images)
印尼國軍總司令尤多(中)與東協成員國參謀長在月初的會議後合照展示團結。(Getty Images)

東協計畫9月首度舉行聯合軍演。印尼國軍總司令尤多（Yudo Margono）6月初表示，東協10國都將參演，東協觀察員國東帝汶亦受邀，地點位於印尼外海、南海南端的北納土納海。

專家表示，東協內部正因處理2021年緬甸軍事政變等問題陷入分歧，這次聯演有助展現區域團結。此外，這次聯演將首度只有東協國家參加，過去都是和美國等東協以外的夥伴國舉行。

日經亞洲報導，尤多日前強調，必須加強積極及強健的合作，以強化東協實力與區域穩定，陸海空三軍部隊都將參演。在該聯演地點附近的納土納群島，雖位於印尼專屬經濟區內，但也在中國聲索主權的一個南海區域內，雙方部分重疊。

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」高級研究員佘麗蓮（Sharon Seah）提到，此一未包括實戰的演習，將運用東協在海上維安和救援的相互操作性。印尼雖非南海主權聲索國，但近年須處理其專屬經濟區權利遭侵害情況。新加坡等國同樣不聲索南海主權，但仍希望各方遵守國際法，佘麗蓮說，該聯演是東協發出的政治訊號，對鄰國展示團結。

雅加達智庫「戰略與國際研究中心」學者瓦法（Muhammad Waffaa Kharisma）也稱，該聯演顯示東協在維護區域穩定上，仍具共同遠景和利益。東協與中國就南海行為準則（COC）的談判延宕，加上緬甸軍方2021年政變風波，東協重要議題處於許多停滯和僵局，聯演令人「耳目一新」。

瓦法說，該軍演應該向非東協國家，展現東協能夠團結也可以遂行戰略活動，寄望非東協國家視東協為可以合作投資、有吸引力的目的地。

印尼 新加坡 緬甸

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