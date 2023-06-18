英航班機遇恐怖亂流折返新加坡 5空服員受傷 其中1人需動手術

英國航空公司一架從新加坡樟宜機場飛往倫敦希斯洛機場的客機，16日在3萬英尺高空遇到嚴重亂流後被迫折返樟宣機場。示意圖。（美聯社）

英國太陽報報導，英國航空公司(British Airways)一架從新加坡 樟宜機場 (Changi Airport)飛往倫敦希斯洛機場(Heathrow Airport)的客機，16日在3萬英尺高空遇到嚴重亂流後被迫折返樟宣機場，有5名空服員在亂流中受傷，其中一名因腳踝受傷需要動手術 。

報導說，英航BA12班機在孟加拉灣上空遭遇嚴重亂流，一名消息人士說，亂流「非常駭人」，「飛機突然下降5英尺，再猛烈上升，飛機劇烈搖晃，乘客發出尖叫，機組人員很不安」。

根據飛行追蹤網站Flight Aware，這架波音777客機在起飛近3小時後折返。英航一名代表表示，「安全一向是我們的最優先考量，我們的一班飛機遇到罕見的嚴重亂流後，我們正在照顧我們的機組人員。機上受過良好訓練的人員向乘客表示，為了謹慎起見，飛機返回新加坡」。

這名代表說，「我們因飛機延誤向乘客道歉，並提供飯店住宿及顧客權益資訊、為他們重新訂我們或其他航空公司可提供的下一班飛機」。

飛機駕駛可使用追蹤潛在亂流的監視系統，但晴空亂流較難預測和看見。

今年1月，英航一架從倫敦飛往巴西聖保羅的班機遇上恐怖亂流，無預警直墜200英尺，空服員被拋來拋去，有多名空服員受傷，其中一名骨盆骨折。