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南韓影視業瘋找IP 台灣好故事潛力看俏

中央社／首爾16日專電
首爾國際書展在江南區COEX舉行5天，文化內容策進院（TAICCA）16日搭配書展舉行IP（智慧財產權）推介會。（中央社）
首爾國際書展在江南區COEX舉行5天，文化內容策進院（TAICCA）16日搭配書展舉行IP（智慧財產權）推介會。（中央社）

南韓影視產業蓬勃發展，IP供不應求，南韓業者說，台灣在懸疑推理方面有不少好作品，甚至沒在南韓出書就已簽約翻拍；加上南韓反中情緒升溫，台灣作品在銷售上相對「風險」較小。

文化內容策進院（TAICCA）連續第二年在首爾舉行IP（智慧財產權）推介會，今年配合首爾國際書展舉行，約有100名出版、影視相關產業人士報名參與，積極了解版權歸屬、分潤方式到台灣漫畫製作流程等細節，也有關心台灣出版品的一般民眾現場提問，顯示南韓業界與讀者對台灣作品的關心度提升。

這次推介會中除引介14本適合影視化或網漫化的台灣文學作品，也向南韓業者介紹文策院從去年開始建設的Taiwan Comic City網站，業者可以透過英文、韓文等多種語言的書籍介紹翻譯、試閱內容，更方便接觸台灣各家出版社作品。

現場與會的韓中翻譯人士向中央社表示，近期因南韓反中情緒升溫，對中文作品的需求開發逐漸轉向台灣，但台灣作品與中國相比接觸管道較少，書價也較高，比較難大量接觸，Taiwan Comic City這類服務對開發新IP相當有幫助。

也有在南韓大型出版社負責IP開發的業界人士指出，晉江等中國線上作品過去在南韓很受歡迎，但因外交、歷史上的糾紛而逐漸式微，「而且作家在網路上的個人言論也沒辦法管制」，對出版商而言都是很大的風險，已經聽說網路小說、網漫平台決定不再引進中國作品。

相對來說，南韓人對台灣好感度高，加上雙邊文化、社會風氣相近，業者看好台灣作品在南韓市場潛力。業者也說，南韓雖然有不少好看的推理、懸疑劇，但在原創作品上數量非常有限，「但我覺得台灣這塊做得很好，有很多很棒的作家，產量也比較多」，成為關注焦點。

IP需求大，南韓向海外購買IP也愈加熱絡，「南韓影視公司現在都瘋狂找IP，不管你是哪個國家，故事好看就買」，不過，影視公司通常必須看到完整文稿才能決定是否翻拍，業者建議還是有必要多推廣韓文版作品出版，可能更快推展影視化交易。

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