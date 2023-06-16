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想「去美元化」埃及申請加入金磚國

編譯中心／綜合15日電
俄駐埃及大使鮑里先科透露，埃及已正式申請加入金磚國家。 （取材自埃及金字塔報）
俄駐埃及大使鮑里先科透露，埃及已正式申請加入金磚國家。 （取材自埃及金字塔報）

俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯駐埃及大使鮑里先科( Georgy Borisenko )14日表示，開羅已經正式申請加入金磚國家合作機制，並對「去美元化」十分感興趣。

鮑里先科指出：「埃及已經提交申請加入金磚國家，因為目前金磚國家正在開展的一個倡議，是將貿易盡量轉移到美元之外的替代貨幣上，不論是國家貨幣還是創建某種共同貨幣。埃及對此非常感興趣。」

鮑里先科補充說，埃及渴望加強與俄羅斯的貿易和經濟合作，「正在為貿易交易建立新的支付機制」。

本月2日金磚國家外長在開普敦舉行會晤，12個希望加入金磚國家的高級外交官也出席了會議。其中即包括埃及。另路透社12日援引埃及供應和國內貿易部部長穆塞勒希的話說，埃及正尋求在從印度、中國和俄羅斯等金磚國家進口商品時使用本幣結算。

另方面，金磚國家將於8月22至24日在南非約翰尼斯堡召開領袖峰會，法媒體引述引述消息人士稱，法國總統馬克宏曾向南非總統拉瑪佛沙表達有意參加峰會意願，但對方暫未表態。

法國民意報報導，若能事成，馬克宏將成為首名參與金磚國家會議的西方國家領袖，意味著他與「美國領導下的全球治理競爭」，這個賭注有點「瘋狂」，也是史無前例。消息人士指，若馬克宏最終成行，將是「重大一擊」。

俄羅斯 馬克宏 貨幣

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