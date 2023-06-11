日本朝野攻防 是否提「內閣不信任案」成焦點

日本國會本會期進入尾聲，朝野議事攻防也來到緊要關頭，在野黨已表態不惜提出內閣不信任決議案反制執政黨，但執政黨也表明此舉可能觸發解散眾議院。圖為6月9日在東京議會大樓，眾議院內閣委員會的成員投票贊成執政黨對法案的修正案。（Getty Images）

日本 國會本會期進入尾聲，朝野議事攻防也來到緊要關頭，在野黨已表態不惜提出內閣不信任決議案反制執政黨，但執政黨也表明此舉可能觸發解散眾議院 ，接下來如何發展將成焦點。

日本放送協會（NHK）報導，有關在野黨若提出內閣不信任決議案，自民黨政務調查會長萩生田光一今天在電視節目上說，「內閣不信任決議案經常成為解散眾議院的大義（正當理由）」，有意牽制在野黨的行動。

萩生田說，至於屆時要鄭重地否決內閣不信任案還是解散眾議院，是屬於首相岸田文雄的專權事項。

時事通信社報導，國會本會期將於6月21日休會，針對確保防衛經費增加財源的法案，朝野攻防將進入最關鍵的階段。

執政黨希望最快6月13日能在參議院財政金融委員會進行表決，但最大在野黨立憲民主黨 有意提內閣不信任決議案作為反制。

立憲民主黨代表（黨主席）泉健太6月9日在記者會上說，「如果因為提出內閣不信任案成為解散眾議院的契機，我們無所謂」，表達出就算提出內閣不信任案也在所不惜的想法。

立憲民主黨將防衛財源確保法案定位為本會期的「最主要焦點」，參議院財政金融委員會已在5月24日開始審議，執政黨希望能在6月13日進行表決。

如果執政黨決定強渡關山，立憲民主黨將提出召委解任決議案及針對財務大臣提出究責決議案作為反制，泉健太說，「我們會根據議事規則做能做的事」。

有關內閣不信任案，為明確化反對財源確保法案的立場，立憲民主黨內部有意見認為必須提出；但也有人持慎重立場，認為目前選舉準備尚不充分，提出不信任案有可能造成岸田文雄解散眾議院。

一旦立憲民主黨真的提出不信任案，岸田文雄如何因應就成為焦點。本屆眾議員任期還有兩年以上，有意見認為現在解散眾議院欠缺「大義」，但自民黨選舉對策委員長森山裕說，「不信任案就是否定內閣，將成為（解散）大義」。

解散眾議院是日本憲法明定的國事行為，目前已知日皇德仁將於6月17日到23日出訪印尼。日本內閣官房長官松野博一6月9日在記者會上說，日皇出訪期間「解散是有可能的」，但日本過去未曾有過日皇出訪期間解散眾議院的前例，所以自民黨內對此也出現一些雜音。