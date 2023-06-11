憂福島排核廢水 韓人搶鹽囤海產

南韓環保團體8日在日本駐首爾大使館外舉牌抗議，呼籲「保護太平洋」，反對「放射性汙染水」排入海中。（歐新社）

日本 政府表明將於今夏排放用作冷卻福島第一核電站的核廢水，5日更已向廢水排海隧道注入稀釋用的海水。南韓 民眾眼看日本核廢水排放在即，擔心受輻射影響，近期市面出現搶購和囤積海產、海鹽等現象，導致部分批發鹽庫存斷貨。

路透報導，南韓社會普遍認為，日本將核廢水用海水稀釋後循管道排到約1公里外海域的做法，會令輻射物擴散，禍連南韓海域和海產，勢將打擊南韓的魚生、壽司店等生意，並汙染海鹽。上月的Research View民調 顯示，逾85%南韓受訪者反對日本排放核廢水計畫，七成表示廢水排放後將減購海產。

Newsis報導，搶鹽近期成為熱話，指上月初開始以批發商為主出現「食鹽不足」。首爾海鹽批發商表示，食鹽銷量近日增加了四、五成，價格亦隨之上漲。而中小型海鹽公司Insanaga股價周三單日升了28%。

南韓海洋水產部承認，一袋20公斤海鹽6月首周價格較兩月前急升近27%，但歸因近月惡劣天氣和產量下降，而非恐慌搶購。該部門承諾加強監測鹽場放射性物質水平，並維持禁止入口福島一帶海產。

中國駐日本大使館上周發表聲明，指福島核廢水排海具不可估量的跨國危害。自排海之日起相關放射性物質在57天內即可擴散至太平洋大半區域，10年後蔓延全球。國際原子能機構去年評估曾稱，福島核廢水排放對人影響「非常低」。