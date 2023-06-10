杜魯多調查中國干預選舉 負責人未竟全功就辭職

加拿大總理杜魯多先前指派曾任總督的強斯敦調查有關中國兩度干預加國選舉的指控。（歐新社）

加拿大 總理杜魯多 （Justin Trudeau）先前指派曾任總督的強斯敦（David Johnston）調查有關中國兩度干預加國選舉的指控，但由於反對黨質疑這項任命，強斯敦今天辭職。

法新社報導，強斯敦甫於5月底公布臨時報告，認定中國政府企圖干預加拿大2019年和2021年選舉，但並未影響選舉結果。

強斯敦原應於7月開始舉行聽證會，聽取被當成干預目標的僑民社群 證詞、蒐集國家安全和國際關係專家意見，然後於10月提交最終報告。

但反對黨指責強斯敦與杜魯多關係匪淺，要求另外展開獨立公開調查。

強斯敦在辭呈中說：「當我接下調查外國干預的獨立特別報告人任務時，我的目標是幫忙建立對我們民主制度的信任…我的結論是，在我的任命和工作上，基於嚴重的黨派氛圍，我的領導產生了反效果。」

杜魯多所屬的自由黨（Liberal Party）未在上次大選取得多數，因此籌組少數政府。加拿大媒體先前引用外洩情報文件和不具名消息來源，揭露中國企圖干預甚至破壞加拿大的民主程序，現在杜魯多政府正面臨解釋官方因應作為的壓力。

媒體報導提到的指控包括秘密選舉捐款、替加拿大候選人或議員效力的中國間諜等，目的是想左右政策。

上月，加拿大媒體報導，一位中國外交官被控試圖恐嚇保守黨籍國會議員莊文浩（Michael Chong）及其在香港的家人，因為莊文浩曾經批評中國；加國接著驅逐被控涉案的中國外交官趙巍。

中方駁斥這些指控毫無根據，同時也驅逐一名加拿大外交官，並警告加拿大，若在中國政策上採取與美國一致的立場，可能會破壞與中國這個第2大貿易夥伴的關係。

強斯敦在初步報告中提到，常見的外國干預伎倆包括網路攻擊、線上帶風向、惡意造假資訊和「利用人際關係」。他也指出政府內部分享情報的方式有缺失。

但強斯敦拒絕公開調查，理由是事關「情報敏感性」。

他說，他最晚本月底就會離職。