英前首相強生辭國會議員 因「派對門」恐遭停權懲戒 痛批被「趕走」

英國首相強生在8日接獲下議院「派對門」調查報告後，9日辭去下議院議員職務。強生發表千字辭職聲明，痛批下議院意圖把他趕出去。（Getty Images）

英國首相強生在8日接獲下議院特權委員會的「派對門」(Partygate)調查報告後，9日辭去下議院議員職務。強生發表千字辭職聲明，痛批下議院意圖把他趕出去。

下議院特權委員會(Privileges Committee)調查強生對首相府在防疫 期間開派對一事是否對國會說謊，這份調查結果報告尚未公開，強生預先取得。報告建議以長期停權懲戒強生，可能迫使他必須在倫敦郊區的選區重選，而他很可能會輸。強生決定辭職後，該選區將舉行補選，強生表示他不會參選，意味他將離開政壇。

不過強生暗示未來也許東山再起，他說，「離開國會很難過，至少暫時離開」。

強生怒指國會調查意圖將他趕出去，「我對於我竟被一個由(工黨)哈曼( Harriet Harman)擔任主席的委員會趕走感到困惑與震驚，委員會有極嚴重的偏見」。

強生說，調查報告「充斥不實陳述和偏見」。他在今年3月的調查聽證會上承認誤導國會，但否認是故意誤導。他說，防疫期間在首相府的工作聚會未「完美」遵守保持社交距離 的規定，但堅稱首相府一向遵守規定。

強生說，「這是獵巫行動，是在報復英國脫歐 ，最終將推翻2016年的公投結果」。

強生並批評現任首相蘇納克(Rishi Sunak)政府增稅，不像保守黨，而且未善加利用脫歐。

強生於去年7月在警方對他違反自己定的防疫規則開罰後，宣布將辭去保守黨黨魁和首相辭務。