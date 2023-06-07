對歐盟政治關心度 民調：法國人最冷感 荷蘭、德國最熱中

歐盟 大選正式進入一年倒數期，最新調查顯示，選民對歐盟政治和選舉感興趣的程度提高，但各國差異極大，主要國家以荷蘭、德國的關心度和投票 意願最高，法國最冷感，反映歐盟民意與權力的失衡。

歐洲聯盟（EU）6日發布春季「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）民意調查，以明年6月6日至9日歐盟27個成員國將舉行的歐洲議會（European Parliament）選舉為焦點議題。

雖被形容為「地表第二大選舉」，擁有超過3億選民、僅次於印度，但2019年上屆歐洲議會選舉投票率只驚險過半（51%）。這一屆在疫情、俄烏戰爭、通膨大幅提升歐盟機構影響力和能見度的背景下，歐盟民眾選舉熱情相應提高。

歐洲議會發言人季約特（Jaume Duch Guillot）表示，20個受調查國家平均有56%民眾對明年大選感興趣，比上屆同樣在選前一年（2018年）的民調 多出6個百分點。

這項民調詢問若下周就是投票日的投票意願，結果有67%選民有投票意願。其中荷蘭高達87%，北歐的瑞典和丹麥為83%，德國也有73%，但法國墊底只有25%，與保加利亞、塞浦勒斯一樣。

歐盟成員國在歐洲議會席次是按人口數決定，分居第一、二人口大國的德、法各擁有96席、79席。但從前述民調可見，這兩個在歐盟內部實權最大的國家，對歐盟事務的民意參與度卻天差地別。

在是否追蹤、關心歐盟政治議題上，該民調也顯示芬蘭73%、德國72%最是熱情，而法國與斯洛維尼亞同樣以42%倒數第二，斯洛伐克41%最低。

民眾對歐盟選舉不熱中的一個常見解釋是，在歐盟三大機構中，相較於27國政府首長組成的歐盟理事會（European Council）和掌握政策提案、推動執行權的歐盟執委會（European Commission），唯一直選的歐洲議會必須與理事會分享通過法案的權力，而最大決策拍板力量多半來自各國在理事會的協商結果。

此外，上周歐洲議會大會通過一份報告，示警明年選舉俄國、中國等境外勢力意圖操弄資訊的程度將更提高；另據「歐洲動態」一篇報導引用諮詢公司米爾頓（Miltton）調查，TikTok已成為芬蘭今年4月大選的重要政治工具。