我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

對歐盟政治關心度 民調：法國人最冷感 荷蘭、德國最熱中

編譯中心／綜合6日電

歐盟大選正式進入一年倒數期，最新調查顯示，選民對歐盟政治和選舉感興趣的程度提高，但各國差異極大，主要國家以荷蘭、德國的關心度和投票意願最高，法國最冷感，反映歐盟民意與權力的失衡。

歐洲聯盟（EU）6日發布春季「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）民意調查，以明年6月6日至9日歐盟27個成員國將舉行的歐洲議會（European Parliament）選舉為焦點議題。

雖被形容為「地表第二大選舉」，擁有超過3億選民、僅次於印度，但2019年上屆歐洲議會選舉投票率只驚險過半（51%）。這一屆在疫情、俄烏戰爭、通膨大幅提升歐盟機構影響力和能見度的背景下，歐盟民眾選舉熱情相應提高。

歐洲議會發言人季約特（Jaume Duch Guillot）表示，20個受調查國家平均有56%民眾對明年大選感興趣，比上屆同樣在選前一年（2018年）的民調多出6個百分點。

這項民調詢問若下周就是投票日的投票意願，結果有67%選民有投票意願。其中荷蘭高達87%，北歐的瑞典和丹麥為83%，德國也有73%，但法國墊底只有25%，與保加利亞、塞浦勒斯一樣。

歐盟成員國在歐洲議會席次是按人口數決定，分居第一、二人口大國的德、法各擁有96席、79席。但從前述民調可見，這兩個在歐盟內部實權最大的國家，對歐盟事務的民意參與度卻天差地別。

在是否追蹤、關心歐盟政治議題上，該民調也顯示芬蘭73%、德國72%最是熱情，而法國與斯洛維尼亞同樣以42%倒數第二，斯洛伐克41%最低。

民眾對歐盟選舉不熱中的一個常見解釋是，在歐盟三大機構中，相較於27國政府首長組成的歐盟理事會（European Council）和掌握政策提案、推動執行權的歐盟執委會（European Commission），唯一直選的歐洲議會必須與理事會分享通過法案的權力，而最大決策拍板力量多半來自各國在理事會的協商結果。

此外，上周歐洲議會大會通過一份報告，示警明年選舉俄國、中國等境外勢力意圖操弄資訊的程度將更提高；另據「歐洲動態」一篇報導引用諮詢公司米爾頓（Miltton）調查，TikTok已成為芬蘭今年4月大選的重要政治工具。

歐盟 投票 民調

上一則

伊朗宣稱打造出「15倍音速」飛彈 官員：可穿透所有防禦

下一則

福島核廠附近海魚輻射超標180倍 這時間要排核汙水

延伸閱讀

德西門子總裁6月再訪中 將宣布在中市場重要舉措

德西門子總裁6月再訪中 將宣布在中市場重要舉措
對歐盟政治關心度 法國人最冷、荷蘭德國最熱

對歐盟政治關心度 法國人最冷、荷蘭德國最熱
與企業合抗假資訊 歐盟副主席：AI沒有言論自由權

與企業合抗假資訊 歐盟副主席：AI沒有言論自由權
對抗俄國假消息 歐盟要求谷歌、臉書標注AI生成內容

對抗俄國假消息 歐盟要求谷歌、臉書標注AI生成內容

熱門新聞

韓亞航空日前發生男子在空中打開艙門的意外，只見一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前以肉身阻擋。(擷自Yonhap News推特)

韓亞空姐阻「開門男」畫面曝光 離地250米踩高跟鞋護門

2023-05-30 14:17
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23
北韓領導人金正恩。（美聯社）

金正恩體重達140公斤 南韓國情院：酒精、尼古丁成癮狀況惡化

2023-05-31 06:45
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
烏克蘭總統澤倫斯基的推特6日發布畫面顯示，卡科夫卡水壩被破壞，大量蓄水從缺口流出。(截自推特)

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

2023-06-06 06:55
（示意圖／Ingimage）

遊泰遭下藥擄至緬甸…中國女網紅被軟禁 台男跳樓癱瘓

2023-05-31 16:25

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退