信號錯誤釀印度火車巨災 全國僅2鐵路線裝防撞系統

印度東部奧里薩邦2日發生三列火車相撞的重大意外，肇因是電子信號錯誤，導致火車改變軌道。(Getty Images)

印度 2日發生本世紀死傷最嚴重的鐵路連環撞事故，已造成逾300人死亡、1200人受傷，印度聯邦鐵路部長衛士納(Ashwini Vaishnaw)表示，電子信號系統出現錯誤，導致火車錯誤地改變行駛軌道，是悲劇的肇事主因。

印度信託新聞社報導，初步調查顯示，管制中心曾向時速128公里的「科羅曼德快車」發出進入主軌道線信號，但是信號稍後被取消。印度信託社表示，科羅曼德快車進入另一條被稱為環線車道的線路，接著撞上停在環狀軌上的貨運火車。

這次衝撞導致「科羅曼德快線」的引擎和前4節或5節車廂出軌翻覆，並撞上以時速126公里行駛在第2正線、反向由耶萬布爾開往豪拉特快線列車的最後兩節車廂。

3日晚間又尋獲15具罹難者遺體，加上之前遇難的288人，死亡人數已超過300人。消防和搜救人員繼續工作一整夜，並使用重型吊車移除出事列車的一具引擎。 奧里薩省消防局局長薩蘭基說，引擎內並未發現遺體，搜救工作已於今天上午結束。

在這起重大鐵路事故發生之際，印度總理莫迪正聚焦於加速鐵路網絡的現代化改造。印度每天有超過1200萬人搭乘1萬4000列火車在印度各地穿梭，行駛在6萬4000公里的軌道上。儘管新德里政府努力改善鐵路安全，但是印度鐵路每年仍會發生數百起事故。

印度發生的大多數火車事故，都歸咎於人為錯誤或是信號設備老舊。

印度自行設計的的火車防撞系統Kavach，可讓火車自動煞停，但目前只安裝在兩條主要路口上，即新德里和加爾各答之間，及德里和孟買之間，上周五發生事故的東部鐵路沿口尚未安裝。東部鐵路沿口是印度最古老、最繁忙的路口之一。

在設於印度一所學校的臨時太平間裡，一對夫婦瀏覽面目全非的屍體照片，然後來到他們認為是22歲兒子的遺體前，悲痛認屍。

臨時太平間的負責人表示：「送來這裡的屍體慘不忍睹，高溫 讓許多屍首更加面目全非。」

「最大的挑戰就是認屍。」學校的空氣裡，瀰漫著腐臭的氣味。數十人坐在大門外，希望找到失蹤的親屬。