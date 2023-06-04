曼谷同志驕傲遊行 盼前進黨上台速落實婚姻平權

同志驕傲大遊行4日在曼谷熱鬧登場，民眾高舉代表性別多元的「彩虹旗」在曼谷市中心遊行。（中央社）

同志 驕傲大遊行 今天在曼谷熱鬧登場，泰國 LGBTQ團體近幾年積極爭取同婚合法化，今年國會大選中新興政黨前進黨成為第一大黨有望組閣，讓婚姻平權人士士氣大振，盼婚姻平權早日合法化。

6月是全球的同志驕傲月（Pride Month），由多個泰國LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）團體組成的主辦單位希望把同志驕傲大遊行（Pride Parade）打造成像潑水節或是水燈節這樣知名的傳統活動。今天的遊行在曼谷市中心的暹羅區（Siam）登場，現場來了許多扮裝皇后和民眾爭奇鬥艷，熱鬧非凡。

儘管外界認為泰國對LGBTQ族群友善，其實仍有許多無形的社會壓力，同性婚姻至今無法合法化。

泰國曾經是亞洲第一個有機會通過同性伴侶合法化相關法律的國家，但2019年，泰國舉行2014年政變後首次國會眾議院選舉，當時已經由內閣送到國會的同性伴侶法案被擱置。

選舉過後由於新國會成員上台，所有的法律程序必須重新再走一輪，而這使得泰國同婚或是同性伴侶合法化的進度等於重新來過，而2019年到2023年間，同婚相關法案在國會始終無法完成三讀程序。

今年5月14日泰國再度舉行國會眾議院選舉，新國會上台，所有程序又要重頭來過，但今年特別之處在於主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）成為國會第一大黨將有望組閣，前進黨的競選政見之一就是力推同婚合法化，讓爭取婚姻平權人士的士氣為之一振。

穿上白色婚紗參與遊行的民眾普洛派琳（Ployphailin Leib）告訴中央社，她支持平權和女權，也很希望LGBTQ的朋友們跟異性戀擁有一樣的權益，對於前進黨有望組閣她感到很激動，希望婚姻平權能夠盡快合法化。

另外一位同樣盛裝參與的民眾慕潔琳（Mujalin Piyaprapai）說，愛是不分性別的，她知道很多同性伴侶掙扎於無法結婚的困境中，前進黨有望組閣對她來說是一個新希望和新的開始，雖然不知道他們要花多久時間通過相關法案，但她希望婚姻平權能夠盡早在泰國落實。

前進黨主席兼總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）日前參加一場同志友善的活動時表示，前進黨上台後已經準備好修改民事與商事法（Civil and Commercial Code），讓同婚合法化，並推動設立性別認同法（Gender Identity Recognition Act）。

皮塔今天和曼谷市長查察（Chadchat Sittipunt）現身同志驕傲大遊行展現力挺態度，皮塔接受中央社訪問表示，婚姻平權法案在現在國會已經卡了很久，若他們執政，上台後的一百天內，會把婚姻平權法案不管在國會或內閣都會列為優先處理的法案，

皮塔表示，他相信屆時就能達成婚姻平權的目標，「這樣就能讓全世界知道什麼是平等，愛就是愛，愛會戰勝一切。」他也表示，未來希望能夠多辦一點這樣的活動，不只是侷限在這個月，「歡迎大家來曼谷，這裡是一個自由安全的地方，讓你可以做自己。」