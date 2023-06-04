颱風+暴雨 日本5000人新幹線車廂過夜

受颱風及梅雨鋒面影響，日本關東、關西地區都出現暴雨成災的情況。(美聯社)

颱風瑪娃和鋒面引發的暴雨 襲擊日本 ，根據日本共同社3日報導，已至少有兩人不幸喪生，各地受傷人數則達到35人。日本氣象廳資料指出，近日豪雨已使靜岡等八個縣的23地點，創下24小時內累積雨量的新高紀錄。

罹難者分別為愛知縣豐橋市的一名61歲上班族，被發現喪生於一輛被水淹沒的小客車，以及在栃木縣真岡市，一名正在釣魚的男子於水渠被沖走後身亡，另在靜岡縣、和歌山縣、神奈川縣等地皆據傳有人失蹤。

日本多地氾濫成災，政府前日對關西與四國地區發布強降雨警報，並發出緊急避難指示，疏散逾4萬名居民。東海道新幹線特地開放列車車廂，供約5300名乘客過夜，有乘客在車廂滯留長達16小時。

共同社引述據日本總務省消防廳指出，神奈川縣、山梨縣等四縣共計有六人重傷。輕傷者有29人，而靜岡、奈良等13處府縣，則共有232棟住宅半毀或全毀。路透報導，瑪娃強度轉弱後，日本氣象廳仍呼籲東部民眾戒備土石流、河水暴漲、洪水 ，並警告西部可能有土石流。