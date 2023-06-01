離婚合法化 菲律賓人為何很難如願？

菲律賓是梵蒂岡以外唯一禁止離婚的地方；圖為示意圖。（歐新社）

菲律賓三個孩子的母親西邦加（Stella Sibonga）迫切希望結束一段她從未想要的婚姻，但在這個天主教徒占多數的國家，離婚是非法的，法院廢除婚約需要幾年時間。

中央社引述法新社報導，菲律賓是梵蒂岡以外唯一禁止離婚的地方；想要結束婚姻的人可要求法院廢除婚約，或宣布婚姻從一開始就無效，但政府可以對這些決定提出上訴。此外，離婚的法律程序緩慢而昂貴，在菲律賓這個為貧困所苦的國家，案件的費用可能高達1萬美元或更多，而且無法保證成功。

西邦加說，她已花了11年時間試圖擺脫父母在她懷孕後強迫她進入的婚姻。2012年，西邦加向法院申請取消她的婚姻，理由是她的丈夫據信具有「心理障礙」，這是終止婚姻的理由之一；經過五年時間和花費3500美元訴訟費用，法官終於同意了。

然而，作為政府的法律代表，負有保護婚姻制度的責任的總檢察長辦公室（The Office of the Solicitor General）在2019年上訴成功推翻了該決定。

西邦加說，她請求上訴法院收回成命，但仍在等待答覆，「為什麼我們這些經歷過折磨、遺棄和虐待的人卻要受到法律的懲罰？我們想要的只是自由。」

一群國會議員現在正在推動新的離婚合法化運動，在眾議院 和參議院 提交了數項法案。其中一項法案的起草人國會議員拉格曼（Edcel Lagman）說，離婚是針對「無法修復的不幸婚姻」，離婚合法化將使婦女和她們的孩子能夠擺脫「不寬容和虐待傾向的丈夫」。