金正恩體重達140公斤 南韓國情院：酒精、尼古丁成癮狀況惡化

北韓領導人金正恩。（美聯社）

據南韓 國家情報院掌握資訊，北韓 領導人金正恩 近期酒精與尼古丁成癮狀況惡化，可能深受睡眠障礙困擾，體重推測超過140公斤。

南韓國民力量黨籍國會議員劉相凡今天向媒體透露國情院在國會情報委員會上提供資料，指出北韓當局在今年4月密集在海外搜集失眠症相關最新治療情報，推測金正恩可能深受睡眠障礙困擾。

加上金正恩高度倚賴酒精及尼古丁的狀況惡化，「大量吸食萬寶路（Marlboro）、登喜路（Dunhill）等外國香菸」，推測可能深受失眠困擾而陷入惡性循環。國情院就北韓媒體5月16日公開的金正恩照片分析，指金正恩黑眼圈重，看起來明顯疲憊，推測體重達140多公斤。

國情院也分析北韓今早發射偵察衛星失敗的可能原因，指出北韓過去發射火箭的兩節火箭飛行方向皆呈直線，但這次發射路徑一開始偏向西邊，中途硬轉向東邊，很可能因此導致技術性問題發生。

此外，國情院推測北韓將一般需時20天的準備日程縮短在數天內，可能是受南韓前陣子發射自製運載火箭世界號成功的刺激，在東倉里新發射場還沒完工的狀況下就直接進行發射工作。基於距東倉里發射場1.3公里的看台周圍出現車輛及帳篷等設施，國情院推測發射時金正恩可能親自到現場視察。

據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓太空事務機關清晨6時27分在平安北道鐵山郡以新型衛星運載火箭「千里馬1號」（Cheollima-1）發射一枚軍事偵察衛星，但火箭因第2節發動機啟動異常而失去動力，墜入海中。

國情院認為，北韓官媒在發射後2個半小時內就刊出發射失敗的報導，是為維護這次發射火箭的正當性。北韓政府日前向國際社會預告將在5月31日至6月11日間發射偵察衛星，但受到美國、日本、南韓等國際社會反彈，指出利用彈道飛彈技術發射火箭的行為違反聯合國安理會決議。