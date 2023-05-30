對跑步過敏 她狂奔後「冒整片蕁麻疹」險喪命

對陽光過敏 已經很罕見，有聽過對「跑步」過敏嗎？加拿大27歲女子迪茲（Divz Mangat）一段故事在網路上爆紅，隨後引起熱議；原因是迪茲在一次趕飛機狂奔後，意外出現呼吸困難、蕁麻疹等嚴重的過敏症狀。而目前迪茲也仍在醫院接受治療檢查，只希望能夠盡早查出病因。

迪茲與姊妹迪伊（Dee Mangat）上月27日出國旅遊，由於怕錯過航班而在機場 狂奔，沒想到迪茲隨後就出現嚴重的過敏反應，除了大面積的蕁麻疹之外，還有呼吸困難的症狀，甚至連服用過敏藥物都沒能有效緩解；所幸迪茲最後注射了腎上腺素EpiPen藥物才成功把過敏反應壓下來。

而這整個「搏命過程」也都被迪伊拍下並上傳到抖音 （TikTok）而引起瘋傳，迪茲則在接受美國《新聞週刊（Newsweek）》採訪時表示，自己過去就有發現壓力大、或是跑步完就會出現過敏反應，但經過這次鬼門關前走一遭的經歷，讓她確信自己就是因為跑步和壓力而誘發的過敏，也證實已經入院治療。

儘管尚未找出病因，迪茲仍懷疑自己可能是罹患上被稱為「運動誘發的全身型過敏性反應（Exercise-induced anaphylaxis）」的罕見過敏疾病；這樣的病症通常好發於運動過後，患者的皮膚會出現潮紅、蕁麻疹、嘴唇腫脹的情況，另外還有可能導致噁心、嘔吐，嚴重者甚至可能因為過敏性休克喪命。

對跑步過敏！27歲女趕飛機狂奔 下秒「冒整片蕁麻疹」險喪命

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