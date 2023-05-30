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厄多安連任 蕭茲邀請訪德 普亭促俄土合作

編譯中心／綜合29日電
德國總理蕭茲將邀請連任成功的土耳其總統厄多安，訪問柏林；圖為競選期間販售厄多安旗幟的小販。（中央社）
德國總理蕭茲將邀請連任成功的土耳其總統厄多安，訪問柏林；圖為競選期間販售厄多安旗幟的小販。（中央社）

土耳其現任總統厄多安擊敗在野對手基里達歐魯，至少能夠再執政至2028年。德國政府指出，總理蕭茲邀請連任成功的土耳其總統厄多安訪柏林。克里姆林宮則表示，俄羅斯總統普亭告訴厄多安，他的勝選為安卡與莫斯科合作開啟「新途徑」。

中央社引述法新社報導，當代土耳其在位最久領導人厄多安（Recep Tayyip Erdogan）在28日總統決選中勝出，已統治20年的他，任期將延長到2028年。

德國政府在聲明中指出：「總理強調德國和土耳其的緊密關係，尤其是作為北大西洋公約組織（NATO）共同的盟友…兩人同意在新動能之下推動兩國政府間合作，並且就共同優先事項達成一致。」

聲明提到，蕭茲（Olaf Scholz）與厄多安通話時，已經邀請對方訪問柏林，「除了其他事項之外，他們還希望就東地中海的長足發展、北大西洋公約組織目前懸而未決議題，以及土耳其與歐洲聯盟關係，展開合作。」

觀察指出，為了土耳其利益，厄多安可望在俄羅斯和西方盟友之間繼續扮演橋梁角色。

北大西洋公約組織（NATO）的夥伴還引頸期盼安卡拉批准遭到卡關的瑞典入會案。厄多安指控斯德哥爾摩當局包庇被土耳其視為恐怖組織的激進團體而出手阻撓。

對此，瑞典外交部29日表示，瑞典與土耳其外長將會「盡快」會面，討論瑞典加入北約的申請案。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）重申，政府希望在北約峰會於7月11、12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行前，瑞典能夠成為北約的第32個成員國。

土耳其 厄多安 瑞典

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