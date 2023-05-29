厄多安譜不敗傳奇 土國核心問題待解 首務重振經濟民生

土耳其總統厄多安（右）28日在歷史性總統決選中勝出，他和妻子向住所外的支持者致意。（Getty Images）

土耳其 總統厄多安 憑藉著一再化解大規模抗議浪潮、貪腐指控、未遂政變、敘利亞難民潮等政治危機而維繫著權力，他28日在總統決選中再度奪勝，將統治延長到第3個任期，再執政5年；他未來首要任務是重振經濟、解決民生問題。

土耳其人、土耳其經濟正遭遇比天高的通膨率無情打擊，而且許多人仍在試圖要從2月奪走逾5萬條人命的強震中復原，即使處在如此不利境地之下，訴諸民粹而且日益威權的當代土耳其在位最久統治者厄多安繼續譜寫不敗傳奇。

建國100年的土耳其長期被定位為世俗化國家，現年69歲的厄多安則藉由提升伊斯蘭價值觀，培養出死忠的保守和宗教派支持者。

中央社引述美聯社報導，他分配政府資源創造自己的政治優勢，藉此收緊權力，不惜砸重金投入基礎建設以討好選民，並且嚴格控制媒體讓批評人士噤聲。厄多安遊走世界舞台，展現土耳其具中間色彩，而且能夠發揮軍力，也吸引許多土耳其人對他相挺。

選民和若干分析認為，儘管經濟危機臨頭，厄多安卻還能夠維持聲望，原因就在於他撐得夠久，因為許多人似乎只想要些許穩定，而不想要更多改變；而選民對於在野陣營解決問題的能力「信心不足」。

在安卡拉當警衛的厄茲切利克（Bekir Ozcelik）投票給厄多安。他表示：「看看我們國家過去20年發展的盛況，在野勢力會把我們帶回50、60年前。舉世沒有其他領袖可以望厄多安項背。」

厄茲切利克和其他支持者認為，厄多安已經凸顯出土耳其在地緣政治場域中發揮重要作用的實力。

在厄多安治下，土耳其一方面證明了自己是北約不可或缺的盟友，同時也是個會製造麻煩的盟友；它否決瑞典加入北約案，並且對俄羅斯採購防空飛彈系統，導致美國將它踢出第五代噴射戰鬥機開發計畫。

厄多安在選戰中也一再提到自製無人機、飛機和他所稱的舉世首艘「無人機航空母艦」，強調土耳其軍事工業的雄厚實力，這個議題看起來也引起選民共鳴。

經濟問題成為厄多安在這場選戰中面臨的最大威脅，灑錢和降息向來是他因應家庭購買力持續縮水的手法。經濟學家認為，降息徒然導致通膨惡化。

他還對公部門調薪、提高退休金 、讓數以百萬計人提早退休，並且補貼電費和天然氣費，同時將家庭債務部分免除。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）土耳其研究計畫主任恰普塔伊（Soner Cagaptay）指出，為了勝選，厄多安「機關算盡，依靠國家機構、依靠掌控訊息，並以恐怖分子或不夠穆斯林等說法妖魔化在野陣營」。

分析指出，厄多安的民族和伊斯蘭主義政黨聯盟14日在國會大選中過半，讓他在總統大選第二輪決選中取得額外優勢，因為許多選民為了避免出現分裂的政府而把票投給他。

厄多安上周在美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）專訪中說：「我們在國會取得壓倒性優勢。有穩定的政府，這個國家才得以和平和繁榮。」他的喊話可能讓一些選民聽進去了。