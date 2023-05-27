曾稱台灣屬於中國 Pink Floyd前主唱扮納粹軍官遭德調查
英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱羅傑．沃特斯（Roger Waters）上周在柏林舉行演唱會時身穿納粹樣式制服登場，事後遭德國警方調查。沃特斯27日發表聲明，批警方行動帶有「政治目的」。
法新社報導，沃特斯上周在柏林演唱會登場時，身穿黑色長外套並配戴紅色臂章，神似納粹軍官，照片在社群媒體上流傳引發網友譁然。
This is Roger Waters in Germany dressed up head to toe as a NAZI officer complete with SS guards firing off machine gun blanks at his concert as part of his whole lifelong obsession with Jews.— Ron M. (@Jewtastic) May 26, 2023
Totally Normal. Not insane and definitely not antisemitic. pic.twitter.com/NqojGTgIpF
柏林警方表示正在調查沃特斯煽動仇恨的行為，德國負責打擊反猶太主義的官員呼籲對沃特斯究責。在德國，佩戴或展示納粹象徵物屬於觸法行為。
沃特斯周六發表聲明，駁斥外界對他的批評是出於政治動機。「我最近在柏林的演出招來惡意攻擊，那些人想抹黑我、讓我閉嘴，因為他們不同意我的政治觀點與道德原則。」
沃特斯是知名的親巴勒斯坦分子，曾被指控宣揚反猶太。去年8月他接受CNN專訪，指責美國總統拜登挑起俄烏戰爭，還說「台灣是中國的一部分」，遭到地緣政治專家與官員批評，有人甚至拿沃特斯退團前的成名專輯諷刺他「顯然一直活在月球暗面」。
沃特斯28日晚間將在法蘭克福舉行德國巡迴的最後一場演唱會，抗議人士已計畫在場外示威。法蘭克福市當局曾試圖禁止演唱會舉行，但被法院以「藝術自由」為由駁回。
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