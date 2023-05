曾稱台灣屬於中國 Pink Floyd前主唱扮納粹軍官遭德調查

英國搖滾樂團平克佛洛伊德(Pink Floyd)前主唱羅傑.沃特斯(Roger Waters)上周在柏林舉行演唱會時身穿納粹 樣式制服登場,事後遭德國 警方調查。沃特斯27日發表聲明,批警方行動帶有「政治目的」。

法新社報導,沃特斯上周在柏林演唱會登場時,身穿黑色長外套並配戴紅色臂章,神似納粹軍官,照片在社群媒體上流傳引發網友譁然。

This is Roger Waters in Germany dressed up head to toe as a NAZI officer complete with SS guards firing off machine gun blanks at his concert as part of his whole lifelong obsession with Jews.



Totally Normal. Not insane and definitely not antisemitic. pic.twitter.com/NqojGTgIpF