曾稱台灣屬於中國 Pink Floyd前主唱扮納粹軍官遭德調查

英國搖滾樂團平克佛洛伊德前主唱羅傑．沃特斯，上周在柏林舉行演唱會時身穿納粹樣式制服登場，事後遭德國警方調查。（路透）

英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱羅傑．沃特斯（Roger Waters）上周在柏林舉行演唱會時身穿納粹 樣式制服登場，事後遭德國 警方調查。沃特斯27日發表聲明，批警方行動帶有「政治目的」。

法新社報導，沃特斯上周在柏林演唱會登場時，身穿黑色長外套並配戴紅色臂章，神似納粹軍官，照片在社群媒體上流傳引發網友譁然。

This is Roger Waters in Germany dressed up head to toe as a NAZI officer complete with SS guards firing off machine gun blanks at his concert as part of his whole lifelong obsession with Jews.



Totally Normal. Not insane and definitely not antisemitic. pic.twitter.com/NqojGTgIpF — Ron M. (@Jewtastic) May 26, 2023

柏林警方表示正在調查沃特斯煽動仇恨的行為，德國負責打擊反猶太 主義的官員呼籲對沃特斯究責。在德國，佩戴或展示納粹象徵物屬於觸法行為。

沃特斯周六發表聲明，駁斥外界對他的批評是出於政治動機。「我最近在柏林的演出招來惡意攻擊，那些人想抹黑我、讓我閉嘴，因為他們不同意我的政治觀點與道德原則。」

沃特斯是知名的親巴勒斯坦分子，曾被指控宣揚反猶太。去年8月他接受CNN專訪，指責美國總統拜登挑起俄烏戰爭，還說「台灣是中國的一部分」，遭到地緣政治專家與官員批評，有人甚至拿沃特斯退團前的成名專輯諷刺他「顯然一直活在月球暗面」。

沃特斯28日晚間將在法蘭克福舉行德國巡迴的最後一場演唱會，抗議人士已計畫在場外示威。法蘭克福市當局曾試圖禁止演唱會舉行，但被法院以「藝術自由」為由駁回。