我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

全球最痛苦國家 烏克蘭為何只排第8名？

編譯陳曉慈／綜合23日電
經濟學家漢克指出，通膨飆升是造成辛巴威痛苦指數高的主因之一，圖為辛巴威一家菸草工廠。（歐新社）
經濟學家漢克指出，通膨飆升是造成辛巴威痛苦指數高的主因之一，圖為辛巴威一家菸草工廠。（歐新社）

漢克年度痛苦指數（Hanke's Annual Misery Index）2022年排名出爐，前5名則依序為辛巴威、委內瑞拉、敘利亞、黎巴嫩、蘇丹，英國每日郵報指出，非洲國家已連續3年霸榜前5名。

英國每日郵報報導，經濟學家漢克（Steve Hanke）教授根據160個國家的失業率、通膨指數及銀行貸款利率、國家生產毛額成長率等資料，計算出各國痛苦指數，再進行排名；人民健康狀況或民調結果等並未納入考量。

最痛苦前10名國家依序為辛巴威、委內瑞拉、敘利亞、黎巴嫩、蘇丹、阿根廷、葉門、烏克蘭、古巴、土耳其；其中「失業率」為敘利亞及烏克蘭痛苦指數高的主因，「通膨」為其餘8國的痛苦主因。

辛巴威在前領導人穆加比（Robert Mugabe）執政30多年間陷入經濟危機，數十年來物價不斷飆升。漢克教授指出，辛巴威的威權政治是導致其痛苦指數居高不下的主因之一。委內瑞拉近來也為經濟動盪所苦，敘利亞的內戰則已持續10年以上。

阿根廷5月面臨近109%的通貨膨脹率，央行提前於22日流通面額2000披索新紙鈔，以解決銀行大批紙鈔占據空間的問題，並改善民眾使用現金困擾。阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）甚至不排除未來發行5000披索及1萬披索的紙鈔，並強調如此能更方便管理資源，並且在紙幣印刷過程中減少費用。

烏克蘭在2022年榜單上位居第8，漢克教授表示失業率是主因。烏克蘭媒體援引烏克蘭國家銀行（National Bank of Ukraine）一份報告指，戰爭導致烏克蘭失業率來到35%，約520萬人失業。

英國2021年痛苦指數排名第153名，2022年升至129名，通膨劇增是排名上升主因。美國2021年痛苦指數排名第102名，2022年下降至134名，失業率改善是排名下降主因。而位居榜單最末的「最不痛苦國家」是瑞士。

指數 烏克蘭 英國

上一則

1個理由 哈利雇警當保鑣 英法院拒同意

下一則

歐美援烏 擬循「以色列模式」 優先轉移武器與先進技術

延伸閱讀

全球最痛苦國家排名 飽受戰火蹂躪 烏克蘭排第8

全球最痛苦國家排名 飽受戰火蹂躪 烏克蘭排第8
調查：今年通膨、利率都維持高檔

調查：今年通膨、利率都維持高檔
加薪趕不上通膨 日本上年度實質薪資創8年最大減幅

加薪趕不上通膨 日本上年度實質薪資創8年最大減幅
敘利亞總統重返阿拉伯峰會 獲沙烏地王儲熱烈歡迎

敘利亞總統重返阿拉伯峰會 獲沙烏地王儲熱烈歡迎

熱門新聞

示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險