全球最痛苦國家 烏克蘭為何只排第8名？

經濟學家漢克指出，通膨飆升是造成辛巴威痛苦指數高的主因之一，圖為辛巴威一家菸草工廠。（歐新社）

漢克年度痛苦指數 （Hanke's Annual Misery Index）2022年排名出爐，前5名則依序為辛巴威、委內瑞拉、敘利亞、黎巴嫩、蘇丹，英國 每日郵報指出，非洲國家已連續3年霸榜前5名。

英國每日郵報報導，經濟學家漢克（Steve Hanke）教授根據160個國家的失業率、通膨指數及銀行貸款利率、國家生產毛額成長率等資料，計算出各國痛苦指數，再進行排名；人民健康狀況或民調結果等並未納入考量。

最痛苦前10名國家依序為辛巴威、委內瑞拉、敘利亞、黎巴嫩、蘇丹、阿根廷、葉門、烏克蘭 、古巴、土耳其；其中「失業率」為敘利亞及烏克蘭痛苦指數高的主因，「通膨」為其餘8國的痛苦主因。

辛巴威在前領導人穆加比（Robert Mugabe）執政30多年間陷入經濟危機，數十年來物價不斷飆升。漢克教授指出，辛巴威的威權政治是導致其痛苦指數居高不下的主因之一。委內瑞拉近來也為經濟動盪所苦，敘利亞的內戰則已持續10年以上。

阿根廷5月面臨近109%的通貨膨脹率，央行提前於22日流通面額2000披索新紙鈔，以解決銀行大批紙鈔占據空間的問題，並改善民眾使用現金困擾。阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）甚至不排除未來發行5000披索及1萬披索的紙鈔，並強調如此能更方便管理資源，並且在紙幣印刷過程中減少費用。

烏克蘭在2022年榜單上位居第8，漢克教授表示失業率是主因。烏克蘭媒體援引烏克蘭國家銀行（National Bank of Ukraine）一份報告指，戰爭導致烏克蘭失業率來到35%，約520萬人失業。

英國2021年痛苦指數排名第153名，2022年升至129名，通膨劇增是排名上升主因。美國2021年痛苦指數排名第102名，2022年下降至134名，失業率改善是排名下降主因。而位居榜單最末的「最不痛苦國家」是瑞士。