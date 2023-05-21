我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

土耳其總統決選將登場 厄多安有望勝出執政至2028

中央社／伊斯坦堡20日綜合外電報導
土耳其再過一週將進行歷史性的總統大選決選，現任總統厄多安是獲勝的大熱門。圖為厄多安於總統大選第二輪決選前夕接受美媒專訪。（Getty Images）
土耳其再過一週將進行歷史性的總統大選決選，現任總統厄多安是獲勝的大熱門。圖為厄多安於總統大選第二輪決選前夕接受美媒專訪。（Getty Images）

土耳其再過一週將進行歷史性的總統大選決選，現任總統厄多安是獲勝的大熱門。他以伊斯蘭教義為依歸掌權已達20年，如今可望將政權延續到2028年。

法新社報導，土耳其5月14日進行國會和總統選舉，世俗派領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）打出自厄多安（Recep Tayyip Erdogan）執政以來反對陣營最漂亮的一仗。

退休官員基里達歐魯是阿列維派庫德族人（Kurdish Alevi），他打破了種族間壁壘分明的藩籬，也突破厄多安對媒體和公家機關的束縛，贏得近45%的選票。

不過厄多安也非省油的燈，他只差一點點就能達到在首輪投票就當選的5成得票率門檻。

儘管土耳其正面臨1990年代以來最嚴重的經濟危機，且民調顯示69歲的厄多安可能會首次在全國大選失利，但他仍能有這樣強勁的表現。

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）評估，厄多安在28日決選勝出的機率高達8成。

風險諮詢公司「維里斯科楓園」（Verisk Maplecroft）分析師金尼爾（Hamish Kinnear）認同這樣的預測，他說：「在第2輪決選中，基里達歐魯將面臨一番苦戰。」 

投票 民調 退休

上一則

希臘大選料無明確贏家 7月恐舉行第2次投票

延伸閱讀

匈牙利要擋歐盟軍援烏 土總統反對制裁俄

匈牙利要擋歐盟軍援烏 土總統反對制裁俄
土耳其總統選戰 反對派硬起來開難民戰場拚聲量

土耳其總統選戰 反對派硬起來開難民戰場拚聲量
土耳其大選無人過半 5／28第2輪決選 厄多安保位戰延長

土耳其大選無人過半 5／28第2輪決選 厄多安保位戰延長
西方、俄國都緊盯 土國總統大選恐須第二輪

西方、俄國都緊盯 土國總統大選恐須第二輪

熱門新聞

一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
烏克蘭總統澤倫斯基(左)突訪巴黎，爭取歐盟成員國支持，受到法國總統馬克宏歡迎。(歐新社)

馬克宏會見澤倫斯基 稱俄羅斯挫敗「已成中國附庸」

2023-05-14 21:21
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
哈利（左）與梅根恐怕再也回不去皇室，有可能真的會變局外人。（路透資料照片）

兩代英王態度大不同？查理想跟哈利和解 威廉死不願

2023-05-14 19:26

超人氣

更多 >
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾