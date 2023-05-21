菲海軍持續強化軍力 小馬可仕檢閱首批地對空飛彈

菲海軍導彈護衛艦「魯納」號發射Bullfighter誘餌，向現場附近軍艦上的小馬可斯展示該款誘導敵方導彈偏離方向的工具。（Getty Images）

菲律賓海軍20日展示採購的首批地對空飛彈，展現防禦力重大升級。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）檢閱時表示，鑑於地區安全局勢動盪，菲國軍方不斷強化軍力，以應對任何可能的危急狀況。

南海與台灣海峽情勢持續緊張，有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）與ABS-CBN新聞網報導，小馬可仕昨天在停泊於三描禮士省（Zambales）海域的南納卯號（Davao del Sur）船塢登陸艦上，檢閱部署在魯納號（BRP Antonio Luna）飛彈巡防艦上的西北風3型（Mistral 3）防空飛彈和其他武器系統。

三描禮士省面向存在領土爭端的南海海域。小馬可仕致詞表示，船隻武器裝備升級將進一步強化菲律賓海軍在領土範圍的軍事存在。

小馬可仕說，憑藉紅外線成像尋標器及先進的影像處理等功能，這批防空飛彈系統將大幅提升菲國海軍艦艇四維作戰能力，使它們在多用途作戰中更有力且更強大。

馬尼拉當局對中國海警的反制行動近日升級。菲方4月下旬表示，兩艘中國海警船分別在仁愛礁附近對菲國海巡隊巡邏艦展現「挑釁行為」，還險些與菲方巡邏艦相撞；菲律賓海巡隊5月中旬在南海專屬經濟海域放置導航浮標，以聲索南沙群島主權。

小馬可仕說，軍事採購和設備升級將有助於菲國軍方捍衛國家利益。馬尼拉當局將持續進行類似的海軍演習，並致力於軍隊現代化。

不過，菲國海軍原本設定軍艦探測到「無人機空中敵對」狀況後，試射西北風3型飛彈擊落一架假想敵對無人機，但因無人機未能起飛，飛彈最後並未發射。