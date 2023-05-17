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廣島G7峰會 日投入2.4萬警力 維安創紀錄

編譯中心／綜合16日電
G7峰會召開前，日本警察在廣島著名的世界遺產風景區嚴島神社加強巡邏。（Getty Images）
G7峰會召開前，日本警察在廣島著名的世界遺產風景區嚴島神社加強巡邏。（Getty Images）

七大工業國集團（G7）峰會19日至21日於日本廣島舉辦。日本警察廳16日宣布，最多將投入約2萬4000名警力負責維安，規模更甚過往。

日本每日新聞報導，2萬4000名警力由廣島縣警方出動約3000人，另由45都道府縣警方支援約2萬1000人，從全日本調配最大限度警力前往廣島市。

日本近年來曾在2008年於北海道洞爺湖，及2016年於三重縣伊勢志摩主辦過峰會，前兩次都因維安考量選在可與外界隔絕的場所舉行。2016年主辦伊勢志摩G7峰會共動用約2萬3000名警力。

這次G7峰會在人口約119萬人的廣島市舉行，同時也正值俄羅斯持續侵略烏克蘭，日本警察當局持續強化因應實地及網路攻擊的警戒工作。

關西電視台報導，為防止G7峰會相關設施發生火災等情況，大阪市消防局16日派遣80名消防隊員及救護人員，加上14輛消防車與一架直升機前往廣島市支援。

日本電視台（Nippon TV）報導，雖說G7峰會在廣島市舉辦，但東京等大都會區也有警戒必要。回顧2005年英國在蘇格蘭舉辦G7峰會時，倫敦曾發生以地下鐵等為目標的恐攻爆炸案。

有鑑於此，日本東京及大阪等地都嚴加戒備，例如警方已出動警犬在東京新宿警戒，且包括上野、銀座在內的東京都內26個車站，有些從5月13日起就暫停民眾使用投幣式置物櫃。

日本 G7 警察

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