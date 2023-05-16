G7峰會前 拜登5/18抵日與岸田會談 商討因應中俄問題

G7峰會即將在廣島登場，美國總統拜登（左圖）18日將與日相岸田文雄（右圖）會談。（左圖取自臉書、右圖取材自推特）

日本 是今年七大工業國集團（G7 ）輪值主席國，本月19至21日將在廣島舉辦G7領袖高峰會。首相岸田文雄今天表示，預定18日舉行日美高峰會。

日本共同社發自華盛頓的報導表示，美國政府14日宣布，為了出席G7廣島峰會，總統拜登 預定18日訪問廣島，當天與岸田會談。據分析，日美峰會討論的議題可能涵蓋如何應對中國以及持續侵略烏克蘭的俄羅斯。

日本政府發言人、官房長官松野博一表示，日本將與美國在G7廣島峰會密切合作，G7堅決反對以力量片面改變現狀的企圖，也反對俄羅斯動用核武的恫嚇。此外，北韓持續挑釁之際，加強日美同盟的震懾力至為重要。

拜登計畫17日從華府啟程。由於拜登所率的民主黨在提高美國聯邦政府債務上限議題上與在野黨共和黨的談判進展艱難，之前曾傳出拜登可能放棄訪日。

另據路透報導，當岸田文雄本周在廣島接待G7領袖時，這座城市的餐廳希望能展現當地的特色料理，並可選擇餡料來滿足外國客人的口味。

岸田文雄的國會選區涵蓋部分的廣島市，這是個人口超過100萬的城市，擁有大約800家什錦燒(okonomiyaki)專賣店，這是一種可口的薄煎餅，而它的名字正意味著「隨你高興的去料理」。

這種招牌菜的組成部分傳統上包括麵條、高麗菜、麵糊、以及在熾熱的金屬板上油煎的肉。

據報導，廣島當地的什錦燒業者團體─什錦燒協會(Oconomiyaki Academy)，為G7設想出包括來自每個國家喜愛食物的不同組合。

廣島市的一家什錦燒連鎖店「Chinchikurin」經理北浦表示，什錦燒是最受廣島市民歡迎的靈魂食物。「我們認為來自海外不同國家的許多客人會來到這裡，所以我們想提供各種口味的什錦燒來滿足他們的口味」。

這包括德國酸菜式、注入楓糖漿的加拿大式、以及義大利致敬的一種義大利麵式。至於美國版的什錦燒則加入漢堡肉、法國版的有高麗菜、豆芽、培根、奶酪和煎蛋，全部包在一份什錦燒裡。