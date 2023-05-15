我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

泰國國會選舉 軍方政權大敗 結束近10年統治

編譯中心／綜合14日電
泰國反對派前進黨開票領先，考慮組聯合政府。圖為代表前進黨出戰總理一職的皮塔。(路透)
泰國反對派前進黨開票領先，考慮組聯合政府。圖為代表前進黨出戰總理一職的皮塔。(路透)

泰國14日進行國會大選投票開票初步結果出爐，兩大支持民主的反對黨取得驚人勝利，擊敗與軍方結盟的政黨，將結束近10年由保守派、軍隊支持的統治。

中央社引述法新社報導，97%選票15日凌晨已完成計票，改革派的前進黨（Move Forward）在普選中得到1350萬票，另一在野黨為泰黨（Pheu Thai）以1030萬票居次，總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的團結建國黨（United Thai Nation Party）得到450萬票。

路透報導，為泰黨和前進黨在開票中遙遙領先，但所獲席次都與篤定組成新政府所需席次相去甚遠。

由於新總理產生方式對軍方有利，反對黨即便勝選，也不一定能順利執政。如果要執政，在野陣營必須與包括軍政府任命、具軍方背景的參議院成員達成協議，就總理人選進行表決。

前進黨43歲領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）曾任叫車程式Grab泰國區執行長。他形容選舉結果「令人激動」，矢言組成政府的時候將會忠於前進黨的價值觀。他說：「可以肯定的是，我們將會跟獨裁者支持、軍方支持的政黨唱反調。我認為，可以有信心地認為，泰國的少數政府已經不再可能存在了。」

皮塔也表示，他對於與為泰黨組成聯盟態度開放，並且以出任總理為目標。他說：「如果前進黨成為最大黨，我們將會組成聯合政府，我會擔任總理。」

泰國國會智庫「泰王拉瑪七世研究院」預測為泰黨拿下140至141席、前進黨136至137席、團結建國黨60至61席。

泰國總理人選將在未來數周內決定，由500名眾議員及250名參議員投票選出。由於參議員全數由軍政府直接指定，反對黨代表若想獲得過半票數376票、當選總理，將十分不易。

泰國 投票 開票

上一則

一直嚴格保密…俄羅斯罕見承認2指揮官命喪巴赫姆特

下一則

對中強硬？菲律賓南海放置5個浮標宣示主權

延伸閱讀

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人挺

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人挺
泰國大選在野黨大勝 觀光業、零售業可望成大贏家

泰國大選在野黨大勝 觀光業、零售業可望成大贏家
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
泰國富婆阻止交往 遭孫女與男友殺害

泰國富婆阻止交往 遭孫女與男友殺害

熱門新聞

一戶人家日前發現一隻身長1.5米的夢幻仙氣白蛇進到家中，村民直呼「這是神蹟」紛紛跑來觀賞，但後來知道真相後全都崩潰了，因為這隻仙氣白蛇其實是劇毒白化眼鏡蛇。 (截自影片)

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

2023-05-10 18:56
英國國王查理三世6日舉行加冕典禮，典禮中一個身穿長袍、頭帶兜帽，彷彿「死神」的黑影悠悠晃過西敏寺門口。(截取自@realjoegreeeen推特影片)

「死神」現蹤英王加冕儀式？ 西敏寺回應

2023-05-07 12:24
一對亞裔母子的床邊對話感動千萬人。(擷自Breitbart News影片)

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

2023-05-14 15:35
英王查理三世6日加冕。（Getty Images）

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

2023-05-06 23:45
泰國前總理塔信么女、國會最大在野黨「為泰黨」總理候選人之一貝東塔。(美聯社)

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

2023-05-14 17:03
泰王瓦吉拉隆功與王后素提達6日出席在倫敦西敏寺舉行的英王查理三世加冕大典，素提達拎的Yan Lipao包意外爆紅。（路透）

泰王出席查理三世加冕 王后手提包意外走紅

2023-05-10 13:15

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討