泰國國會選舉 軍方政權大敗 結束近10年統治

泰國反對派前進黨開票領先，考慮組聯合政府。圖為代表前進黨出戰總理一職的皮塔。(路透)

泰國 14日進行國會大選投票 ，開票 初步結果出爐，兩大支持民主的反對黨取得驚人勝利，擊敗與軍方結盟的政黨，將結束近10年由保守派、軍隊支持的統治。

中央社引述法新社報導，97%選票15日凌晨已完成計票，改革派的前進黨（Move Forward）在普選中得到1350萬票，另一在野黨為泰黨（Pheu Thai）以1030萬票居次，總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的團結建國黨（United Thai Nation Party）得到450萬票。

路透報導，為泰黨和前進黨在開票中遙遙領先，但所獲席次都與篤定組成新政府所需席次相去甚遠。

由於新總理產生方式對軍方有利，反對黨即便勝選，也不一定能順利執政。如果要執政，在野陣營必須與包括軍政府任命、具軍方背景的參議院成員達成協議，就總理人選進行表決。

前進黨43歲領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）曾任叫車程式Grab泰國區執行長。他形容選舉結果「令人激動」，矢言組成政府的時候將會忠於前進黨的價值觀。他說：「可以肯定的是，我們將會跟獨裁者支持、軍方支持的政黨唱反調。我認為，可以有信心地認為，泰國的少數政府已經不再可能存在了。」

皮塔也表示，他對於與為泰黨組成聯盟態度開放，並且以出任總理為目標。他說：「如果前進黨成為最大黨，我們將會組成聯合政府，我會擔任總理。」

泰國國會智庫「泰王拉瑪七世研究院」預測為泰黨拿下140至141席、前進黨136至137席、團結建國黨60至61席。

泰國總理人選將在未來數周內決定，由500名眾議員及250名參議員投票選出。由於參議員全數由軍政府直接指定，反對黨代表若想獲得過半票數376票、當選總理，將十分不易。