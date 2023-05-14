巴基斯坦前總理獲保釋 籲全國為爭自由示威抗議

伊姆蘭汗在YouTube上發布影片表示：「自由得來不易，各位要牢牢抓住它、還得做出犧牲」。（取材自伊姆蘭汗 YouTube）

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗上週被捕並遭短暫拘押，引發致命動亂，他今天呼籲全國舉行爭取「自由」的示威抗議。

法新社報導，伊姆蘭汗（Imran Khan）曾是板球巨星，去年4月遭罷黜以來陷入數十起司法案件之中。伊姆蘭汗的拘押在遭最高法院裁定違法之後，他昨天獲得保釋。

伊姆蘭汗被捕激怒了他的支持者，他們放火燒了政府大樓、封鎖道路，並破壞軍方資產，因為他們將伊姆蘭汗垮台歸咎於軍方。

伊姆蘭汗今天在影音平台YouTube 上說：「自由得來不易，各位要牢牢抓住它、還得做出犧牲。」

他呼籲支持者明天在「你們家的街頭巷尾」示威抗議，並宣布17日再度投入活動、爭取立即舉辦選舉。

多月以來，伊姆蘭汗這名巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI）領導人已發起反抗運動來對抗軍方。

他9日被捕的幾個小時之前，剛因為聲稱有高階官員涉入去年針對他的暗殺行動遭到譴責。

巴基斯坦75年歷史中，勢力強大的軍方斷斷續續直接統治這個國家的時間就占了將近一半，且持續在該國政治體系運用權力。

伊姆蘭汗在他位於拉合爾（Lahore）的住家中說：「軍事首長的行為，讓國軍變得很糟糕，這是他造成的，不是因為我。」目前並不清楚他指的是現役還是退役的軍事首長。

他之前曾告訴記者，有「一個人，軍事首長」，是他被捕的幕後黑手。

但伊姆蘭汗和抗議活動中針對軍方設施的攻擊事件保持距離，否認其政黨的黨工有人牽涉其中，並呼籲對暴力事件進行獨立調查。

軍方否認伊姆蘭汗的指控，今天警告他不要試圖造成民眾對軍方的「誤會」。