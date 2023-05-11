英男駭拜登、馬斯克等名流推特 竊79.4萬加密幣

一名23歲英國男子歐康納周三（10日）在紐約法庭上認罪，承認參與多項網路駭客攻擊和勒贖行動，其中包括2020年侵入多位政商名流的推特。（路透）

一名英國男子9日認罪，罪名是他參與侵入美國前總統歐巴馬 和特斯拉（Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）等名人的推特帳號，並竊取79萬4000美元加密貨幣。

中央社引述法新社報導，23歲的歐康納（Joseph James O'Connor）4月26日從西班牙引渡回美國紐約後，在紐約法庭認罪。

他2020年7月駭入130多個推特帳號，近兩年前在西班牙被捕。被駭的包括蘋果（Apple）、Uber、美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）、微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）、美國總統拜登，以及歐巴馬和馬斯克的帳號。

他和所屬駭客組織成員劫持這些帳號，要求帳號主人的追隨者發給他們比特幣，保證會讓他們的錢翻倍。

2019年，該組織還使用「SIM卡交換攻擊」技術侵入兩名媒體名人的社群媒體帳號。法庭文件並未寫出這兩人的姓名，但媒體報導說是TikTok網紅艾迪森芮伊（Addison Rae）和女演員貝拉索恩（Bella Thorne）。

該組織威脅要公開他們的私人照片和其他資訊。

此外，他們還使用相同的技術從紐約一家加密貨幣公司竊取了79萬4000美元的虛擬貨幣 。

歐康納當時使用的網路名稱為PlugWalkJoe，他承認入侵電腦、勒索、跟蹤、電信欺詐和洗錢罪名。

最重的罪名最高可判處20年徒刑。