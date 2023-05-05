著手解緬甸危機 印尼：「安靜外交」接觸各方

印尼 外交部長勒特諾今天表示，印尼近數月來都在低調接觸緬甸 危機的主要利益攸關者，以及印度、泰國和中國等鄰近國家，致力於緬甸暴力加劇之際啟動和平進程。

勒特諾（Retno Marsudi）告訴路透社，印尼作為東南亞 國家協會（ASEAN）輪值主席國，早就悄悄地在致力於讓緬甸危機有所突破，其外交官已經與緬甸軍政府、少數民族武裝力量及親民主的影子政府等相關各方「接觸」60多次。

勒特諾在稍後的記者會中表示，確保各方的信任至關重要。她說：「印尼正運用非擴音器外交（non-megaphone diplomacy），目標與所有利益攸關者建立信任，讓他們願意跟我們洽談。」

這是致力聚集緬甸衝突關鍵各方坐下來談判、推動落實緬甸軍政府最高將領2年前與東協達成和平「共識」的第一次重大行動。

勒特諾告訴路透社：「我們試圖盡可能包容。印尼繼續嘗試扮演橋梁的角色，縮小利益攸關者之間深刻又尖銳的分歧。」

緬甸軍政府和兩個少數民族武裝團體的代表沒有回應置評請求。

流亡海外的民間「全國團結政府」（National Unity Government）發言人則表示，他們正在與東協輪值主席國合作，因為他們「努力推動和平對話」。

印尼外交部官員證實，跟所有利益攸關者進行接觸的行動得到東協成員國支持。

緬甸軍政府未能落實和平共識而且繼續攻擊對手，東協領導人早已對其失去耐性。東協2021年底禁止緬甸軍政府參加高階會議，直到有所進展為止。

對於下週的東協領導人高峰會，勒特諾證實將繼續禁止緬甸軍政府將領參加。