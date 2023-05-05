法國反年改派施壓癱瘓巴黎奧運 老人搶當「假志工」

法國民眾不滿總統馬克宏強行通過年金改革，醞釀癱瘓2024巴黎奧運。圖為民眾手中拿著「不撤銷就沒奧運」標語。（美聯社）

2024奧運 將從明年7月26日起在法國巴黎舉行，一連17天，預期吸引數十萬名運動員和觀眾到場支持。推動賽事的重要角色「志工」已於日前展開招募，不過有消息傳出，有不滿法國總統馬克宏 政府推行年改政策的抗議者，打算利用這個機會癱瘓比賽，恐怕讓法國政府陷入新一波危機。

馬克宏因為年金改革計畫，遭到人民群起撻伐，幾個月來抗議與罷工不斷，即使法案強行通過，不少民眾仍表示不會放棄抗爭，甚至試圖影響奧運來對馬克宏施壓，網路上也出現「不撤銷就沒奧運」（#PasdeRetraitPasdeJO）的抵制標籤。

法國民眾不滿總統馬克宏強行通過年金改革，醞釀癱瘓2024巴黎奧運。圖為民眾手中拿著「不撤銷就沒奧運」標語。（美聯社）

有退休長輩則是瞄準奧運志工機會，進行破壞。一名68歲的爺爺表示，已經花了45分鐘填寫線上志工申請表，如果有幸被選上，他會「提前一小時告訴他們我不去了。奧運是馬克宏的驕傲和喜悅，這是能戳痛他的方式。」

另一位抗議者說，法國因為奧運受到全世界關注，「而我們要讓大家看到，這個政府無法代表人民。」根據美聯社報導，巴黎奧運籌委會預計招募4.5萬名志工，目前已有超過20萬人報名。

另一方面，國會議員準備在6月8日開會，討論左翼多黨團體LIOT提出的「取消退休年齡改革」的法案草案。法國工會今天在一份聯合聲明中表示，6月6日的抗議行動，目的在「讓所有工人的聲音被國會議員聽到」。

工會在聲明中表示：「只有政府最後證明願意考慮工會的提議，雙方才能重新建立對話。」工會表示，他們將利用與政府即將舉行的會談，重申反對退休金 改革的立場，並將共同制定改善工人條件的提案。

在5月1日由工會領導的反對退休金改革的抗議活動中，警察在巴黎和其他城市與數百名身著黑衣的滋事份子爆發衝突。