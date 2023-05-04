我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

塞爾維亞校園槍案 少年殺8童與1警衛 家長急奔學校尋兒

編譯中心／綜合3日電
塞爾維亞首都貝爾格勒警方3日早上接到了一所小學發生槍擊事件的報案電話，嚇壞的家長趕到學校與試圖找到自家孩子。（Getty Images）
塞爾維亞首都貝爾格勒警方3日早上接到了一所小學發生槍擊事件的報案電話，嚇壞的家長趕到學校與試圖找到自家孩子。（Getty Images）

塞爾維亞政府與警方表示，首都貝爾格勒市中心一所學校3日發生一名少年持槍開火，殺死了8名孩童與一個學校警衛，另有6名孩童跟1名教師受傷。

CBS新聞報導，警方以姓名第一個字母指認槍手為「K.K.」。根據官方聲明，K.K.是該校的學生，出生於2009年，並在校園裡被捕，當局正在「集中努力以查明導致這起悲劇的所有事實跟情況」。

警方在稍早的聲明表示，他們在早上8時40分左右接到了Vladislav Ribnikar小學槍擊事件的報案電話，嫌犯是該校的7年級學生，並指男孩顯然拿了父親的槍，對教師、其他學生與學校警衛多次開火。

報導指出，嚇壞的家長趕到學校，試圖找到孩子。當地媒體在現場拍攝的影像可見，警員帶走嫌犯時，校外發生了騷動。這名男孩的頭被蓋住，被警員押上車帶走。

案發後趕到學校的學生家長米洛塞維奇（Milan Milosevic）說，女兒當時就在案發的教室裡：「我看見那名警衛躺在桌子下，兩個女孩裙子上血跡斑斑，她們說凶嫌平常很安靜、是個好學生。他最近才轉到這個班上。」

不同於美國，大規模槍擊案在塞爾維亞與整個巴爾幹地區極為罕見，近年來更沒有在學校發生這類事件的報導。塞國上一次發生大規模槍擊案已經是2013年，有名巴爾幹戰爭老兵在中部一個村莊殺害了13人。

推特連結：https://twitter.com/rtbalkan/status/1653689564840579073

塞爾維亞首都貝爾格勒市中心一所學校3日發生少年「K.K.」（中）持槍開火，殺死了...
塞爾維亞首都貝爾格勒市中心一所學校3日發生少年「K.K.」（中）持槍開火，殺死了8名孩童與一位學校警衛，另有6名孩童跟1位教師受傷。（Getty Images）

槍擊 字母 推特

上一則

烏刺殺普丁？俄假旗行動？ 克宮無人機爆炸發生什麼事

下一則

岸田7日將訪韓 傳為二戰強徵勞工道歉

延伸閱讀

亞特蘭大醫院槍案1死4傷 退役軍人就診 突發狂掏槍濫射

亞特蘭大醫院槍案1死4傷 退役軍人就診 突發狂掏槍濫射
塞爾維亞校園槍擊釀9死 13歲學生開槍濫射 還列「獵殺名單」

塞爾維亞校園槍擊釀9死 13歲學生開槍濫射 還列「獵殺名單」
9死7傷 塞爾維亞爆校園槍擊 少年攜父親槍開火

9死7傷 塞爾維亞爆校園槍擊 少年攜父親槍開火
布碌崙8大道槍擊案 西語裔男子腿部中彈

布碌崙8大道槍擊案 西語裔男子腿部中彈

熱門新聞

金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24
美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

2023-04-29 08:07
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

2023-04-29 20:12

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情