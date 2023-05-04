塞爾維亞校園槍案 少年殺8童與1警衛 家長急奔學校尋兒

塞爾維亞首都貝爾格勒警方3日早上接到了一所小學發生槍擊事件的報案電話，嚇壞的家長趕到學校與試圖找到自家孩子。（Getty Images）

塞爾維亞政府與警方表示，首都貝爾格勒市中心一所學校3日發生一名少年持槍開火，殺死了8名孩童與一個學校警衛，另有6名孩童跟1名教師受傷。

CBS新聞報導，警方以姓名第一個字母 指認槍手為「K.K.」。根據官方聲明，K.K.是該校的學生，出生於2009年，並在校園裡被捕，當局正在「集中努力以查明導致這起悲劇的所有事實跟情況」。

警方在稍早的聲明表示，他們在早上8時40分左右接到了Vladislav Ribnikar小學槍擊 事件的報案電話，嫌犯是該校的7年級學生，並指男孩顯然拿了父親的槍，對教師、其他學生與學校警衛多次開火。

報導指出，嚇壞的家長趕到學校，試圖找到孩子。當地媒體在現場拍攝的影像可見，警員帶走嫌犯時，校外發生了騷動。這名男孩的頭被蓋住，被警員押上車帶走。

案發後趕到學校的學生家長米洛塞維奇（Milan Milosevic）說，女兒當時就在案發的教室裡：「我看見那名警衛躺在桌子下，兩個女孩裙子上血跡斑斑，她們說凶嫌平常很安靜、是個好學生。他最近才轉到這個班上。」

不同於美國，大規模槍擊案在塞爾維亞與整個巴爾幹地區極為罕見，近年來更沒有在學校發生這類事件的報導。塞國上一次發生大規模槍擊案已經是2013年，有名巴爾幹戰爭老兵在中部一個村莊殺害了13人。