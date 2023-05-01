憂軍事衝突風險升高 日本家長不想讓孩子進自衛隊

過去10年日本自衛隊應徵人數減少近三成，自衛隊招募人員說，爸媽很害怕小孩要上戰場，這是以前從沒有過的情況。（路透）

日本 政府增加國防預算，揭示將強化防衛能力，卻發生自衛隊員募集困難的狀況。過去10年應徵人數減少近三成，自衛隊招募人員說，爸媽很害怕小孩要上戰場，這是以前從沒有過的情況。

西日本新聞報導，現在第一線的自衛隊員最缺，少子化加上景氣回溫、就業 市場人力需求大，自衛隊徵才益加困難。俄烏戰爭爆發等，日本年輕人擔心會打仗，自衛隊裡性騷擾 、職權騷擾等負面新聞又不斷爆出，令人對這份工作卻步。上月6日陸上自衛隊的黑鷹直升機墜海，目前無人生還的事故，也有影響。

陸上自衛隊熊本駐地舉辦研習營，邀年輕人參觀戰車、武器，說明自衛官的好處：假日休息時間充足，供餐點、棉被枕頭，不用付房租等。公關在社群網站更新訓練時的照片等，希望吸引年輕學子加入。負責人說，招新人一年比一年困難。

2012年有11.4萬人應徵，2021年大減3萬人，剩7.3萬人；10年前是人求事，10年後是事求人。2018年部分分隊將入隊年齡提高6歲，可以到32歲，沒太大幫助。現在日本的就業市場，1個高中畢業生有3分工作在向他招手。

在鹿兒島為自衛隊員招募諮商員的男性表示，對自衛隊的工作感到不安的家長增加。鹿兒島的屋久島近海，常有中國軍艦侵入領海。自衛隊將在西之表市馬毛島新建基地，強化對軍事衝突的應變能力，讓縣民感到戰爭離自己不遠。

他表示，以前年輕人來找他諮商，都是問「怎麼樣能夠被錄取？」，近一年他向年輕人或是家長宣傳入隊，反應冷淡。上月搭載10人的黑鷹直升機墜海，目前無生還者。犧牲者包括是鹿兒島轄下的陸自第8師團長等人。他說，這起事故對募集新隊員，不能說沒有影響。

去年一名女性前陸上自衛官透過YouTube影片，揭發隊上長期性騷擾的醜聞；長崎縣海上自衛隊佐世保基地，上個月有護衛艦組員自殺，家屬向他的上司提告，指自殺原因是來自職權騷擾。九州的陸自幹部透露，這都是招募隊員的負面因素，但這也是一個必須有嚴格指導的組織。

陸海空等自衛隊的員額為24.7萬人，2022年度還有1.4萬個缺額，第一線的「士」階級只補到八成。日本政府打算維持現在的員額規模，但到2038年日本18到32歲的人口只剩260萬人。防衛省的相關人士指出，要維持這個人數並不實際。