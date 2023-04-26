安倍、岸田前車之鑑 金正恩「防彈保鑣」裝備升級

北韓領導人金正恩（中左）18日帶女兒金主愛（中右）視察北韓航太機構，地點不詳。（Getty Images）

南韓 「朝鮮日報」網站25日報導，有鑑於日本前首相安倍晉三遇刺身亡以及現任首相岸田文雄日前在街頭遭投擲爆裂物，北韓 領導人金正恩出巡時貼身的「防彈保鑣」已經加強裝備，人手一只黑色手提包，據信內裝槍械，且手提袋材質防彈，必要時也能防禦。

以往的「防彈保鑣」都是赤手空拳，跟著金正恩的黑頭車小跑步，等於以肉身擋子彈，十分顯眼。

此外，美國前白宮國安顧問波頓 （John Bolton）25日在首爾表示，美國應該在南韓重新部署戰術核武，藉此向北韓傳達明確訊息，同時平息南韓國內自行發展核武的呼聲。

北韓正加速改善運用核飛彈襲擊美國的能力，南韓的安全卻仰賴美國，使尹錫悅面臨質疑。尹錫悅所屬政黨若干高層人士已呼籲首爾啟動自身的核子計畫。

波頓表示，在南韓重新部署美國的戰術核武，將有助於消除南韓人的疑慮，同時對平壤當局傳達警告。

美國曾於1958年在南韓部署戰術核武，並於1991年撤出。尹錫悅在選戰期間說過，如有必要，他會要求美國在南韓重新部署核武，但去年5月就任總統後收回這項說法。

波頓表示，南韓對於美國延伸嚇阻戰略的疑慮「完全合理」，但如果南韓選擇打造自己的武器，將有損全球禁止核子擴散制度，並引發區域核子競賽。

另據韓聯社報導，南韓統一部25日表示，2023年第一季度入境的脫北者共有34人，包括5名男性和29名女性，由此，南韓境內的脫北者居民累計3萬3916人

據了解，這也是棄朝投韓者時隔兩年恢復至30人以上，但棄朝投韓者規模是否已迎來反彈尚不明確。統一部官員表示，雖然第一季棄朝投韓者人數環比有所增加，但近幾年各季度的脫北者人數參差不齊，今後走勢有待進一步觀察。