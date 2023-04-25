挑戰ChatGPT 俄推GigaChat拚高下

俄羅斯科技公司Sber 24日宣布推出聊天機器人應用程式GigaChat，要與美國的人工智慧程式ChatGPT競爭。（取材自Sber Telegram）

俄羅斯 的領先科技公司Sber 24日宣布推出聊天機器人應用程式GigaChat，要與美國熱門的人工智慧 程式ChatGPT競爭。

這家俄羅斯國有公司在一份公布於官網的聲明中表示，正「推出自家版本的」聊天機器人GigaChat，這也是俄國首款對話型的人工智慧應用程式。使用者只能在獲得邀請下，使用這款俄語應用程式的測試模式。

該公司說，GigaChat可以「進行對話、寫訊息、回答事實問題」，還可以「編寫程式代碼」和「根據描述來創造圖像」。

領導該公司數位轉型的執行長葛雷夫（German Gref）表示，GigaChat是「整個俄羅斯科技領域的一項突破」。

近年來，俄羅斯一直在加強其國內科技部門，特別是在克里姆林宮入侵烏克蘭 ，受到西方制裁的衝擊之後。

在政治打壓升高的背景下，莫斯科同時也一直在加強監管科技產業的法律。

克里姆林宮並呼籲封鎖不同的網站和社群媒體平台，作為審查對烏克蘭戰事批評聲音的一種方式。

ChatGPT在全球取得成功，引發其他科技公司爭相推出自家版本。GigaChat的推出被一些專家視為俄美科技競爭的最新轉折。