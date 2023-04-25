歐9國高峰會 誓言打造北海成為全球最大發電廠

歐洲北海沿岸9個國家24日召開北海高峰會。（路透）

歐洲北海沿岸9個國家24日召開北海高峰會，9國領導人矢言加速擴大建置離岸風電、打造北海成為全球最大發電廠，盡快使風力發電機、電池等設備材料脫離對俄羅斯 和中國的依賴。

中央社報導，首屆北海高峰會（North Sea Summit）是在去年由丹麥、德國、比利 時及荷蘭4國總理召開，今年第2屆北海高峰會加入成員包括英國、法國、挪威、愛爾蘭及盧森堡，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩也再次出席。

主辦國比利時總理德克魯於記者會宣布北海離岸風力發電的共同建置目標，是在2030年達到120百萬瓩，2050年至少300百萬瓩。

歐洲政治新聞網站Politico指出，歐盟（EU）已設定2030年前所有風力發電裝置容量達到420百萬瓩的目標，但去年新增裝置量只有16百萬瓩，比原訂年度目標少了一半。換言之加速投資 風電確有必要。

根據比利時政府資訊，匯入歐洲電網的風力發電機組有79%來自北海，其中英國的建置量最大，去年達14百萬瓩，德國以8百萬瓩居次。

9國領導人在會前以「北海可成為世界最大發電廠」為題，聯名投書歐洲媒體，指出離岸風電是徹底擺脫俄羅斯能源、完成綠色能源轉型的重要助力，高峰會將促成各國整合北海離岸風電的電網、電力拍賣採購等機制，建立一套共同的電力系統。

投書寫道：「當全球溫度上升、極權政體有能力關掉我們客廳的電燈並停掉我們產業生產時，我們不能再為了（綠能）投資許可審查等待數年。」

他們強調「必須確保我們不會從一個依賴對象轉到另一個對象」。雖未點名，但如何避免從對俄國的化石燃料依賴變成對中國的風電設備及材料依賴，已是俄羅斯侵略烏克蘭戰爭以來歐洲的能源議題焦點。

目前歐盟進口的風電和太陽能設備主要來自中國，中國的風電建置量也在近年超越歐洲，成為全球最大。北海峰會領導人共同表示：「我們需要為歐洲的綠色科技供應鏈創造空間，分散風力發電機的關鍵原料，包括電池等等。」

非沿海國但加入離岸風電倡議的盧森堡總理貝特爾表示：「歐洲曾是太陽能板的領導者，現在是中國；製造風力發電機的主要企業裡沒有歐洲，領先的又是中國…（要降低依賴）我們現在就必須行動。」