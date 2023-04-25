盼韓日和解 尹錫悅：不接受拿百年前事促日下跪

南韓總統尹錫悅自上任以來，便積極修復與日本的關係。（美聯社）

根據南韓 總統辦公室24日聲明，南韓總統尹錫悅在當日刊出的「華盛頓郵報」專訪中表示，自己致力於推動南韓與日本 的關係，若要日本「因百年前之事下跪道歉」，是無法接受的。此外針對韓美關係，尹錫悅說兩國結盟是歷史上最成功的一個結盟，並希望透過這次訪美讓兩國人民理解結盟背後的歷史意義。

韓聯社報導，尹錫悅說的「百年前之事」是指日本在1910年至1945年殖民韓國期間，所犯下的一系列暴行，包括強迫韓國婦女擔任慰安婦等。尹錫悅在專訪中表示，無法接受拿百年前之事要日本下跪道歉，並說自己將盡力說服國民支持他的看法。尹錫悅還說，南韓的安全問題迫在眉睫、與日本政府的合作刻不容緩。

根據韓聯社，尹錫悅自上任以來積極修復與日本的關係，包括由南韓政府自行提供慰安婦補償金，而非向日本求償。該政策引來南韓民眾強烈反彈，據韓聯社，「仇日情結」仍然深深影響著許多南韓人民。

南韓總統辦公室在一則聲明中表示，尹錫悅有關日本的發言，意指衝突的態度對於發展日韓關係並無幫助。聲明表示：「日韓關係必須正常化且刻不容緩。放眼歐洲，昔日的對手國如今攜手打造未來；增進日韓關係將是兩國未來應該採取的道路」。

另據彭博報導，在距離俄烏戰爭前線半個地球之外的朝鮮半島上可能存有「超過100萬枚砲彈」，而隨著尹錫悅前往美國華盛頓，這一儲備引起人們的注意。

尹錫悅表示南韓政府可能願意改變在特定條件下向烏克蘭提供援助的政策，這對美國總統拜登 來說是個好消息，他一直在尋求合作夥伴的幫助以緩解基輔當局長期來看的彈藥短缺問題。尹錫悅辦公室表示「任何提供援助的決定都取決於俄羅斯在加強對平民的襲擊方面會走得多遠」，尹錫悅定於26日會見拜登並進行國事訪問，而安全和經濟合作是議程的重中之重。

據悉，兩韓擁有世界上最大的兩支砲兵部隊，數千門大砲隔著非軍事區相互對準並儲存數十萬枚砲彈，出於安全原因，南韓國防部官員不願就其庫存彈藥數量發表評論，北韓也不向外界發布此類資訊。