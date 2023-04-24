日本自民黨兩院補選5席取4 岸田振奮 日媒料提前大選

日本23日舉行參眾兩院議員補選，執政自民黨在5個改選議席中取得4席，岸田文雄（前排右二）政府「期中考試」獲佳績。（Getty Images）

日本23日舉行地方選舉「後半戰」兼參眾兩院議員補選。其中最受矚目的就是山口縣兩席眾議員 選舉，結果不意外，由前防衛大臣岸信夫之子岸信千世，以及前首相安倍 晉三遺孀安倍昭惠背書的該縣下關市前市議員吉田真次，雙雙當選。

這兩席補選原因為岸信夫2月以健康因素為由辭職，還有安倍去年7月遇刺身亡，而岸信夫是安倍胞弟，故選舉結果也攸關兩家在國會的政治香火能否延續。尤有甚者，下屆眾院 大選時，山口縣選區將重畫，隸屬首相岸田文雄派系「宏池會」的外務大臣林芳正，可能爭取在納入下關市的該縣新第三選區代表自民黨參選眾議員，即背後還有政治世家及黨內派閥之爭。

岸信千世及吉田均為自民黨籍，兩人分別僅31和38歲，但在岸信夫的後援會還有「安倍派」動員下，岸信與吉田分別以52.5%和63.5%得票率雙雙勝選。安倍昭惠並親自替吉田拜票，甚至喊出這次補選是「丈夫的最後一戰」。

另一方面，這次日本國會兩院補選也被視為岸田文雄政府的「期中考」，自民黨期望在5個改選議席中最少取得3席；最後自民黨在5席中奪下4席，可以說是繳出漂亮的成績單。除了保住安倍晉三和岸信夫兩個山口縣選區眾院議席外，在「千葉5區」獲勝的是福岡縣出生34歲維吾爾族女將英利阿爾菲婭（Eri Arfiya）。

選前日媒及彭博社報導，如果自民黨在補選中獲得4席以上，岸田有可能「乘勝追擊」，在下月廣島七大工業國組織（G7）峰會後解散眾院提前大選，以便在穩定政局和推行政策兩方面發揮主導權。

報導指出，岸田政府未來將針對穩定強化國家防衛力，及應對出生率低下等提出政策。