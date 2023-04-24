日本自民黨兩院補選5席取4 岸田振奮 日媒料提前大選
日本23日舉行地方選舉「後半戰」兼參眾兩院議員補選。其中最受矚目的就是山口縣兩席眾議員選舉，結果不意外，由前防衛大臣岸信夫之子岸信千世，以及前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠背書的該縣下關市前市議員吉田真次，雙雙當選。
這兩席補選原因為岸信夫2月以健康因素為由辭職，還有安倍去年7月遇刺身亡，而岸信夫是安倍胞弟，故選舉結果也攸關兩家在國會的政治香火能否延續。尤有甚者，下屆眾院大選時，山口縣選區將重畫，隸屬首相岸田文雄派系「宏池會」的外務大臣林芳正，可能爭取在納入下關市的該縣新第三選區代表自民黨參選眾議員，即背後還有政治世家及黨內派閥之爭。
岸信千世及吉田均為自民黨籍，兩人分別僅31和38歲，但在岸信夫的後援會還有「安倍派」動員下，岸信與吉田分別以52.5%和63.5%得票率雙雙勝選。安倍昭惠並親自替吉田拜票，甚至喊出這次補選是「丈夫的最後一戰」。
另一方面，這次日本國會兩院補選也被視為岸田文雄政府的「期中考」，自民黨期望在5個改選議席中最少取得3席；最後自民黨在5席中奪下4席，可以說是繳出漂亮的成績單。除了保住安倍晉三和岸信夫兩個山口縣選區眾院議席外，在「千葉5區」獲勝的是福岡縣出生34歲維吾爾族女將英利阿爾菲婭（Eri Arfiya）。
選前日媒及彭博社報導，如果自民黨在補選中獲得4席以上，岸田有可能「乘勝追擊」，在下月廣島七大工業國組織（G7）峰會後解散眾院提前大選，以便在穩定政局和推行政策兩方面發揮主導權。
報導指出，岸田政府未來將針對穩定強化國家防衛力，及應對出生率低下等提出政策。
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