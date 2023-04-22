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「啤酒中的香檳」惹到香檳原產地 2300多罐「這牌啤酒」遭銷毀

編譯周辰陽／即時報導
比利時海關2月在安特衛普扣押了一批美樂High Life啤酒，保護法國東北部香檳地區原產地名稱與商標的「法國香檳委員會」要求把這批運往德國的啤酒銷毀。（美聯社）
比利時海關2月在安特衛普扣押了一批美樂High Life啤酒，保護法國東北部香檳地區原產地名稱與商標的「法國香檳委員會」要求把這批運往德國的啤酒銷毀。（美聯社）

今日美國報21日報導，歐洲國家的主管機關「真的」碾碎了超過2300罐的美樂High Life啤酒（Miller High Life），原因出在這些啤酒貼上了「啤酒中的香檳」（The Champagne of Beers）標籤。

根據報導，比利時海關2月在安特衛普扣押了一批2352罐美樂High Life啤酒，保護法國東北部香檳地區原產地名稱與商標的同業團體（trade group）「法國香檳委員會」（Comité Champagne）則要求把這批運往德國的啤酒銷毀。

影片來源：YouTube

法國香檳委員會在新聞稿指出，美樂High Life啤酒因為標示為「啤酒中的香檳」，侵犯了香檳地區的名稱與商標。他們表示，德國的啤酒罐收貨人得知了17日銷毀這批貨的計畫，並沒有對決定提出異議。

法國香檳委員會不只為銷毀過程出錢，還發布了總計98箱啤酒的處理與回收過程影像跟照片，並稱啤酒與啤酒罐以「對環境負責任的方式回收」。總經理戈梅爾（Charles Goemaere）在聲明表示，「此舉印證了歐洲聯盟重視原產地名稱的重要性，以及獎勵香檳生產商保護自己名稱的決心」。

美聯社報導，擁有美樂High Life啤酒品牌的墨森庫爾釀酒公司（Molson Coors）目前並未將該啤酒出口到歐盟，比利時海關則拒絕透露是誰訂購了這批啤酒。

根據墨森庫爾的網站，美樂High Life啤酒從1906年到1969年被稱為「瓶裝啤酒中的香檳」（The Champagne of Bottle Beers），主要是因為許多酒沒有裝在瓶子裡，而瓶子形狀像是香檳酒瓶，並於1969年時縮短成「啤酒中的香檳」，1990年代曾取消了一陣子，但持續裝飾在保留了知名圖形的瓶子與罐子上。

保護法國東北部香檳地區原產地名稱與商標的「法國香檳委員會」指出，美樂High L...
保護法國東北部香檳地區原產地名稱與商標的「法國香檳委員會」指出，美樂High Life啤酒因為標示為「啤酒中的香檳」，侵犯了香檳地區的名稱與商標。（美聯社）

德國 比利 歐盟

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